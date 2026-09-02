Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că mai multe mijloace de transport în comun cumpărate de Primăria Municipiului București de la Solaris, Imperio și Otokar au probleme de funcționare. Edilul a anunțat că a dispus un control și că municipalitatea intenționează să recupereze prejudiciul produs în cazul vehiculelor Solaris.

Ciucu a afirmat că deficiențele afectează inclusiv activitatea STB, deoarece unele dintre autobuze și troleibuze nu pot fi scoase pe traseu.

„Sunt probleme mari pe tot ce a achiziţionat PMB. Imperio - probleme mari. Solaris, îmi pare rău - probleme mari. Otokar - probleme mari; schimbări de atitudine în ultimul timp. După ce i-am chemat în urmă cu cinci luni la discuţii, au început să rezolve problemele. Aici chiar am fost plăcut surprins de atitudinea Otokar. Dar STB-ul pierde foarte, foarte mulţi bani pentru că nu ies aceste autobuze pe traseu", a spus Ciucu, într-o conferinţă de presă.

Primarul general a declarat că, dintre vehiculele vizate, troleibuzele Solaris provoacă cele mai multe dificultăți.

El a spus că a încercat să discute cu reprezentanții companiei despre remedierea problemelor, însă persoana trimisă la întâlnire nu avea autoritatea necesară pentru a lua decizii.

„Nu o să zic momentan mai mult, pentru că nu vreau să pice la bursă. Dar le atrag atenţia, i-am chemat să le spunem că sunt aceste probleme. M-am dus ca primar general şi mi-au trimis pe cineva dintr-o poziţie de junior. M-am simţit jignit. Nu pentru că sunt genul arogant, nu pentru că sunt primar general şi vreau să mă văd cu cineva din top management, dar totuşi suntem principalul lor client în România. Şi dacă primarul general convoacă la o întâlnire managementul Solaris, care nu-şi îndeplineşte contractul, măcar ai decenţa să trimiţi pe cineva care poate să ia decizii, nu pe cineva la customer service", a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a anunțat că a cerut Corpului de control să verifice situația și că Primăria Capitalei intenționează să se îndrepte împotriva Solaris pentru recuperarea prejudiciului.

Edilul a comparat situația companiei cu cea a Otokar, despre care a declarat că și-a schimbat comportamentul după discuțiile purtate cu municipalitatea.

"În acest moment am dispus Corpului de control să facă un control. Să ne îndreptăm împotriva acestei companii pentru a ne recupera prejudiciul. Pentru că m-am cam săturat să primesc fel şi fel de contracte neperformante, după care să fim trataţi cu spatele. Spre marea mea surpriză plăcută, Otokar şi-a schimbat foarte mult atitudinea. Dacă stăteau pentru reparaţii, cu lunile înainte, aceste autobuze, acum cred că nu mai sunt mai mult de două-trei pe care le rezolvă rapid. Deci se poate. Şi aş vrea ca şi Solaris să facă acelaşi lucru", a afirmat Ciucu.

Primarul general a declarat că indisponibilitatea vehiculelor produce pierderi pentru STB, deoarece autobuzele și troleibuzele care au nevoie de reparații nu pot fi folosite pe traseele din Capitală.

În cazul Otokar, Ciucu a afirmat că situația s-a îmbunătățit în ultimele luni, după ce reprezentanții companiei au fost chemați la discuții. El a spus că își dorește o schimbare similară și din partea Solaris, astfel încât vehiculele cu probleme să fie reparate într-un timp cât mai scurt.