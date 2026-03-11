Social

Un gigant din Turcia cumpără o celebră fabrică in România. Este o tranzacție controversată

Un gigant din Turcia cumpără o celebră fabrică in România. Este o tranzacție controversată
Producătorul turc de vehicule militare Otokar intenționează să deschidă o fabrică în România, prin preluarea companiei locale Automecanica SA, potrivit Informat.

Otokar deschide o fabrică în Români

Operațiunea este analizată de Consiliul Concurenței pentru a stabili compatibilitatea tranzacției cu legislația privind concurența, având în vedere implicarea celor două firme în programul de miliarde pentru blindatele Cobra II destinate Armatei Române și controversele legate de trecutul acționarilor români.

Autoritatea de concurență a transmis marți, 10 martie, că preluarea Automecanica SA de către Otokar necesită evaluare conform Legii concurenței nr. 21/1996.

Aykut Özüner

Aykut Özüner. Sursa foto: Otokar

Consiliul va analiza dacă tranzacția afectează mediul concurențial și va emite o decizie în termenele legale, precizează comunicatul instituției. Această verificare are rolul de a proteja piața de eventuale dezechilibre generate de integrarea producătorului turc pe plan local.

Contractul major care leagă cele două companii vizează furnizarea a peste 1.000 de vehicule blindate Cobra II către Armata Română, într-un program cu valoare totală de 4,26 miliarde de lei. Licitația a fost câștigată de Otokar, însă autoritățile române au cerut ca producția majorității blindatelor să fie realizată pe o platformă industrială din România, ceea ce a condus la parteneriatul cu Automecanica SA.

Automecanica SA

Automecanica SA. Sursa foto autum.ro

În paralel, Ministerul Apărării solicită despăgubiri din partea firmei turce pentru întârzierile apărute în procesul local de fabricație.

O tranzacție controversată

Tranzacția este, totodată, în centrul unor controverse legate de trecutul acționarilor Automecanica SA. Compania a fost preluată în noiembrie 2023 de Andrei Scobioală și de o firmă fondată de Serghei Glinka, ambii fiind anterior implicați în activități economice în Federația Rusă.

Această situație a atras atenția autorităților și a generat discuții privind securitatea și transparența investițiilor străine în sectorul militar românesc.

Ce e Automecanica SA

Automecanica SA este un parc industrial situat în Mediaș, cu activități în producția, proiectarea și serviciile pentru echipamente și vehicule speciale. Fabricile sale dezvoltă suprastructuri pentru camioane, trailere și semiremorci, cisterne, containere, autogunoiere, echipamente de lucru la înălțime și autobuze electrice.

În paralel, compania oferă servicii industriale complexe, precum tăiere metal CNC, prelucrare mecanică, sudură, asamblare, sablare și vopsire, precum și proiectare și fabricație de componente din oțel, inox sau aluminiu.

Planul Otokar prevede achiziția a peste 96% din acțiunile Automecanica SA, marcând astfel intrarea directă a producătorului turc pe piața românească și consolidarea prezenței sale în proiectele militare de amploare din țară.

