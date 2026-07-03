Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri că a fost reluată procedura de selecție pentru Consiliul de Administrație al STB. Edilul susține că procesul este organizat fără transparență și fără informarea Primăriei Capitalei, făcând apel la profesioniștii din domeniul transporturilor să își depună dosarele până luni, 6 iulie.

Primarul general al Capitalei a anunțat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADI TPBI) a reluat procedura de selecție pentru viitorul Consiliu de Administrație al STB.

„ADI TPBI a reluat procedura de selecţie a Consiliului de Administraţie al STB. Este important ca oamenii competenţi cu expertiză în domeniul transportului să se înscrie, să participe la procedura de selecţie! ATENŢIE, DOSARELE SE DEPUN PÂNĂ LUNI, 6 IULIE”, a anunțat Ciprian Ciucu.

Primarul i-a încurajat pe specialiștii din domeniu să participe la procedură, arătând că STB este una dintre cele mai importante companii publice din România.

Ciprian Ciucu susține că aceasta este a doua încercare de desemnare a Consiliului de Administrație al STB fără suficientă transparență.

„Este cea de-a doua încercare a ADI TPBI de a selecta pe ascuns, fără publicitate şi transparenţă, Consiliul de Administraţie al STB. Prima oară, în decembrie, au dat pe repede înainte drumul la procedura de selecţie, fix înainte de a putea eu depune jurământul şi a afla de această procedură. A fost anulată din cauza lipsei de transparenţă! Acum, au reluat-o, dar nu au anunţat PMB şi nu m-au anunţat nici măcar pe mine în calitate de Preşedinte al Acestei Asociaţii Intercomunitare de Transport Public”, a declarat edilul.

Acesta a lansat din nou un apel către cei care au experiență în domeniul transporturilor să își depună candidatura.

„Profesioniştii de bună credinţă să se mobilizeze şi să-şi depună dosarul luni”, a spus Ciprian Ciucu, amintind că „STB este una dintre cele mai mari companii publice din ţară”.

La începutul acestui an, primarul general anunța că a analizat organigrama STB și că a identificat aproximativ 250 de economiști și 200 de directori și șefi în cadrul companiei.

Potrivit datelor prezentate atunci de edil, datoriile curente ale societății se ridicau, în luna februarie, la aproximativ 1,6 miliarde de lei, o sumă comparabilă cu bugetul municipiului Brașov.

„Vă reamintesc că STB are Consiliul de Administraţie propriu, desemnat de membri ai Consiliului General! Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizaţii?!?”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a afirmat în mai multe rânduri că problemele financiare ale companiei sunt legate de modul în care a fost administrată în ultimii ani. Totodată, acesta i-a asigurat pe șoferi, vatmani și muncitori că nu vor fi concediați și că salariile lor nu vor fi reduse.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, situația financiară a STB este rezultatul politicii de angajare a personalului TESA, în timp ce salariile angajaților din activitatea de bază au rămas neschimbate o perioadă îndelungată.