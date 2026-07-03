Politica

Ciprian Ciucu acuză nereguli la selecția conducerii STB: E a doua încercare de a selecta pe ascuns

Comentează știrea
Ciprian Ciucu acuză nereguli la selecția conducerii STB: E a doua încercare de a selecta pe ascunsCiprian Ciucu. Sursa foto: INQUAM/George Călin
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri că a fost reluată procedura de selecție pentru Consiliul de Administrație al STB. Edilul susține că procesul este organizat fără transparență și fără informarea Primăriei Capitalei, făcând apel la profesioniștii din domeniul transporturilor să își depună dosarele până luni, 6 iulie.

Ciprian Ciucu: „Dosarele se depun până luni, 6 iulie”

Primarul general al Capitalei a anunțat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADI TPBI) a reluat procedura de selecție pentru viitorul Consiliu de Administrație al STB.

„ADI TPBI a reluat procedura de selecţie a Consiliului de Administraţie al STB. Este important ca oamenii competenţi cu expertiză în domeniul transportului să se înscrie, să participe la procedura de selecţie! ATENŢIE, DOSARELE SE DEPUN PÂNĂ LUNI, 6 IULIE”, a anunțat Ciprian Ciucu.

Primarul i-a încurajat pe specialiștii din domeniu să participe la procedură, arătând că STB este una dintre cele mai importante companii publice din România.

Tramvaiul 5

Tramvaiul 5. Sursă foto: Facebook

Primarul acuză lipsa de transparență în organizarea procedurii

Ciprian Ciucu susține că aceasta este a doua încercare de desemnare a Consiliului de Administrație al STB fără suficientă transparență.

„Este cea de-a doua încercare a ADI TPBI de a selecta pe ascuns, fără publicitate şi transparenţă, Consiliul de Administraţie al STB. Prima oară, în decembrie, au dat pe repede înainte drumul la procedura de selecţie, fix înainte de a putea eu depune jurământul şi a afla de această procedură. A fost anulată din cauza lipsei de transparenţă! Acum, au reluat-o, dar nu au anunţat PMB şi nu m-au anunţat nici măcar pe mine în calitate de Preşedinte al Acestei Asociaţii Intercomunitare de Transport Public”, a declarat edilul.

Acesta a lansat din nou un apel către cei care au experiență în domeniul transporturilor să își depună candidatura.

„Profesioniştii de bună credinţă să se mobilizeze şi să-şi depună dosarul luni”, a spus Ciprian Ciucu, amintind că „STB este una dintre cele mai mari companii publice din ţară”.

Ciprian Ciucu a criticat în repetate rânduri situația de la STB

La începutul acestui an, primarul general anunța că a analizat organigrama STB și că a identificat aproximativ 250 de economiști și 200 de directori și șefi în cadrul companiei.

Potrivit datelor prezentate atunci de edil, datoriile curente ale societății se ridicau, în luna februarie, la aproximativ 1,6 miliarde de lei, o sumă comparabilă cu bugetul municipiului Brașov.

„Vă reamintesc că STB are Consiliul de Administraţie propriu, desemnat de membri ai Consiliului General! Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizaţii?!?”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a afirmat în mai multe rânduri că problemele financiare ale companiei sunt legate de modul în care a fost administrată în ultimii ani. Totodată, acesta i-a asigurat pe șoferi, vatmani și muncitori că nu vor fi concediați și că salariile lor nu vor fi reduse.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, situația financiară a STB este rezultatul politicii de angajare a personalului TESA, în timp ce salariile angajaților din activitatea de bază au rămas neschimbate o perioadă îndelungată.

Stiri calde

16:32 - DIICOT a extins ancheta în cazul fraților Tate. Noi acuzații și sechestru pe mașini de lux
16:22 - Ciprian Ciucu acuză nereguli la selecția conducerii STB: E a doua încercare de a selecta pe ascuns
16:13 - Tudor Duma merge la închisoare. Dealerul lui Vlad Pascu, condamnat definitiv
16:02 - Averea considerabilă a fiului lui Viorel Pașca trebuie cercetată de DIICOT. Era viceprimarul unde se întocmeau acte p...
15:52 - Funeralii naționale gigantice în Iran. Teheranul devine o fortăreață, sunt așteptați peste 15 milioane de oameni
15:42 - Cazul asasinării lui Ioan Crișan. Instanța cere o expertiză psihiatrică amplă pentru Laura Dronca
15:33 - UNTRR pune la dispoziția industriei platforma DieselIndex.ro – Standardul de referință în calculul și monitorizarea p...
15:24 - Creșteri pe linie la Bursa de Valori București. Cum au evoluat cele mai importante companii

HAI România!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Proiecte speciale