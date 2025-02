Politica Ciolacu zice că nu-l sperie scandalul Nordis







Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu îl îngrijorează cazul Nordis și legăturile sale cu fosta deputată PSD și președintă a Comisiei Juridice Laura Vicol. Președintele PSD a mai declarat că n-a existat niciun caz de corupție în partidul său

„N-am nicio problemă de încălcare a legii. Nu a existat niciun caz de corupție major în interiorul PSD sau în Guvernul României”, a spus Ciolacu.

Victor Ciutacu l-a întrerupt, cu următoarea remarcă: „Domnul Buzatu, caz major. Ați spus că nu există niciun caz major. (...) Dormiți liniștit în cazul Nordis?”

„Cazuri izolate sunt. Categoric, da. M-au întrebat colegi, prieteni cum am depășit perioada. Trebuie să știți că dorm foarte bine. Dorm câte 7-8 ore pe noapte. Bine, dacă nu sunt dl Raed Arafat sau ministrul Apărării. Nu am astfel de probleme. Nu am absolut nici cea mai mică îngrijorare.”, a spus premierul.

Nu este de acord cu ce s-a întâmplat

Ciolacu a precizat că nu este de acord cu ce s-a întâmplat în scandalul Nordis, dar nu este treaba lui să decidă ce a fost şi ce nu ilegal.

„Nu-s de acord cu ce s-a întâmplat acolo. Cât e de legal, de ilegal, nu e treaba mea. E treaba magistratului, a procurorului, a judecătorului, e un dosar penal pornit. De ce mă judeci pe mine?! Mi-am plătit zborurile, am arătat facturile. Când am arătat facturile, că sunt false. Au verificat, nu sunt false. Că nu-s chitanţe, că-i prea ieftin! Despre ce vorbim?!”, a declarat Ciolacu.

Este fericit că Georgescu a fost prins

Premierul a mai declarat că este fericit că Georgescu a fost prins și că statul și-a făcut treaba. Ciolacu a spus că nu poate da prea multe detalii în spațiul public acum, dar că românii vor afla adevărul.

„În toate democrațiile lumii există astfel de tentative. Este foarte bine că statul le-a descoperit la timp. Partea bună este că statul român funcționează, că l-au urmărit.

Nu poți da foarte multe detalii în spațiul public, dar presupun că pe perioada anchetei vom afla întregul adevăr.Statul român a urmărit întreg fenomenul, având un anumit control. Pe mine mă bucură că l-au prins”, a declarat Marcel Ciolacu.