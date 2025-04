Politica Ciolacu și vizele pentru SUA. Băsescu acuză o rușine internațională: O umilință pentru România







Traian Băsescu a lansat o nouă serie de critici vehemente la adresa premierului Marcel Ciolacu, în urma deciziei acestuia de a trimite emisari în SUA pentru a discuta cu reprezentanți ai Administrației Trump despre ridicarea vizelor pentru români.

Fostul președinte al României a calificat această acțiune drept o uzurpare a atribuțiilor prezidențiale și o umilință adusă României pe plan internațional.

„Umilință mai mare de atât nu putea fi adusă”

„Este evident că avem un premier care, săracul, înțelege puțin și este și foarte greu să învețe, deși este de vreo trei ani premier.

Cum poți să compromiți țara în asemenea măsură, încât să anunți că trimiți niște emisari care să înlesnească accesul României la Casa Albă?! Deci umilință mai mare de atât nu putea fi adusă de un premier.

Pur şi simplu pune România într-o situaţie penibilă”, a spus Băsescu.

Acuzații de uzurpare a atribuțiilor prezidențiale

Băsescu a continuat să critice decizia premierului, afirmând că aceasta reprezintă o încălcare gravă a normelor instituționale.

„Pe de altă parte, practic, el uzurpă atribuțiunile președintelui. Relația cu alte state la vârf o ține președintele țării pentru că, de aceea, ambasadorii sunt trimiși ai președintelui și nu ai premierului”, a explicat acesta.

El a adăugat că nominalizarea unor emisari fără experiență diplomatică este o greșeală majoră, care afectează imaginea României pe plan internațional.

Băsescu, critici la adresa emisarilor

Fostul președinte a ridiculizat alegerea premierului de a trimite emisari fără un mandat clar și fără experiență în diplomație.

„Toate ambasadele de la București au transmis deja acasă faptul că premierul nu mai utilizează Ministerul de Externe, nu mai utilizează ambasadorul, relațiile pe care le are cu Statele Unite, dar o utilizează pe un domn care are vreo mie de camioane și nu are experiență diplomatică, dar o să capete”, a continuat Băsescu.

Băsescu a subliniat că această decizie este lipsită de fundament instituțional și că premierul a pus România într-o situație de râs.

„Cursa de discreditare a Guvernului României”

În concluzie, Traian Băsescu a afirmat că premierul Marcel Ciolacu se află într-o cursă de discreditare a Guvernului României, fără precedent în istoria recentă.

„Consecințele sunt că ne facem de râs tot mai tare. Adică Ciolacu este într-o cursă de discreditare a Guvernului României, cursă cum n-a avut niciun alt premier”, a afirmat fostul președinte.

Contextul deciziei lui Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că a trimis doi emisari în SUA pentru a discuta la Mar-a-Lago cu reprezentanți ai Administrației Trump despre ridicarea vizelor pentru români.

Ciolacu a precizat că unul dintre emisari este din SUA, iar celălalt este trimisul special al prim-ministrului.