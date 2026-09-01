Politica

Cine sunt fariseii, defetiștii și demagogii pomeniți de Nicușor Dan la Catedrala Mântuirii Neamului

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Cine sunt fariseii, defetiștii și demagogii pomeniți de Nicușor Dan la Catedrala Mântuirii NeamuluiSursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși de la București, că spațiul public este dominat de defetiști și demagogi, iar lipsa unui dialog de substanță adâncește divizarea din societate.

Nicușor Dan, apel către tineri împotriva „fariseilor” din spațiul public

Șeful statului le-a cerut tinerilor adunați în Catedrala Națională să își asume public valorile în care cred, avertizând asupra impactului discursului populist.

„Aș vrea să vă invit să mărturisiți public și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți. Pentru că se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești”, a spus Nicușor Dan.

Defetiștii și demagogii

Referindu-se la ideea de naționalism, președintele a subliniat importanța raportării corecte la istorie și a criticat cele două grupuri care domină dezbaterea publică.

„Tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetișisti care spun că n-o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude și trebuie să se audă”, a afirmat șeful statului.

Avertisment privind divizarea: „Auzim urlete dintr-o parte și din alta”

Nicușor Dan a vorbit și despre degradarea dezbaterii publice, arătând că lipsa de ascultare mută accentul de pe argumente pe agresivitate.

„Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți. Tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți. Și asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și în felul ăsta să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficient de prezenți în spațiul public oameni care au argumente, oameni capabili să-l asculte pe celălalt. Și în loc să auzim un dialog de substanță care să ne facă pe toți să progresăm, auzim urlete dintr-o parte și din alta”, a declarat Nicușor Dan.

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