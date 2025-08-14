Sport Cine este primul jucător român transferat de Chivu la Inter







Inter Milano, vicecampioana Italiei, a realizat un nou transfer, de această dată al unui fotbalist român.

Clubul condus pe banca tehnică de Cristi Chivu a anunțat oficial sosirea lui Antonio David, fundaș stânga de 21 de ani, împrumutat de la Cesena F.C..

Mutarea a fost confirmată printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului italian, în care se precizează că transferul este pe o perioadă temporară, cu opțiune de cumpărare.

Deși a fost transferat de Inter Milano, Antonio David nu va evolua pentru prima echipă a „nerazzurrilor”.

Fundașul român va face parte din lotul Inter U23, o formație gândită să dezvolte tineri jucători în vederea promovării lor la echipa mare.

Antonio David este internațional U20 al României și este considerat o promisiune pentru viitor.

Nume complet: Antonio David

Vârstă: 21 de ani (născut în 2004)

Post: Fundaș stânga

Valoare de piață: 200.000 de euro (conform Transfermarkt)

Naționalitate: română și italiană

Oraș natal: Ravenna, Italia

Fotbalistul a mai evoluat la nivel de juniori pentru AS Gubbio 1910, înainte de a ajunge la Cesena. Pe plan internațional, a fost convocat constant la naționala U20 a României, sub comanda selecționerului Costin Curelea.

Cristi Chivu, actualul antrenor al Inter Milano, îl cunoaște pe Antonio David din perioada în care pregătea formația Primavera a clubului. Cei doi s-au întâlnit ca adversari în competițiile de tineret din Italia, iar acum fotbalistul român ajunge sub comanda sa la Inter U23.

„FC Internazionale Milano anunță sosirea lui Antonio David de la Cesena F.C. la Nerazzurri. Jucătorul născut în 2004 se transferă la Inter U23 pe o perioadă temporară, cu drept de opțiune de cumpărare”, se precizează în comunicatul publicat pe site-ul oficial al clubului.