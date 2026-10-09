Potrivit unei analize astrologice publicate de YourTango, Berbecul, Taurul, Balanța, Scorpionul și Peștii se numără printre zodiile care pot avea o evoluție favorabilă în octombrie 2026, în special în planul relațiilor, al dezvoltării personale și al reevaluării unor decizii mai vechi.

Interpretarea are la bază principalele tranzite astrologice ale lunii, inclusiv retrogradarea lui Venus din 3 octombrie și cea a lui Mercur, care începe pe 24 octombrie.

Luna este marcată de mai multe schimbări astrologice importante. Pe 10 octombrie are loc Luna Nouă în Balanță, pe 16 octombrie Pluto revine la mers direct, iar pe 23 octombrie Soarele intră în Scorpion.

Pe 26 octombrie se produce Luna Plină în Taur. Pentru astrologii citați de publicațiile de profil, aceste momente favorizează în special reflecția asupra relațiilor, valorilor personale și obiectivelor.

Pentru Berbec, octombrie pune accent pe bani, resurse comune și relații de parteneriat. Retrogradarea lui Venus începută pe 3 octombrie este interpretată ca o perioadă de reevaluare a modului în care sunt gestionate resursele împărțite cu alte persoane.

Luna Nouă din Balanță, pe 10 octombrie, aduce în prim-plan comunicarea și colaborarea. După revenirea lui Pluto la mers direct, pe 16 octombrie, Berbecii sunt încurajați, în interpretarea astrologică, să revizuiască proiecte sau idei creative.

Intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23 octombrie, intensifică preocuparea pentru obiective personale și pentru modul în care acestea pot fi transformate în acțiuni concrete. Revenirea lui Venus în Balanță pe 25 octombrie poate readuce în discuție situații sentimentale rămase nerezolvate.

Taurii se află într-o perioadă în care relațiile și proiectele personale devin teme centrale. Venus, planeta asociată în astrologie cu Taurul, intră în retrogradare pe 3 octombrie, iar această perioadă este interpretată ca una de analiză a relațiilor și a motivelor pentru care anumite persoane apar în viața nativilor.

După 23 octombrie, când Soarele intră în Scorpion, colaborările și activitățile de grup pot căpăta o importanță mai mare. Retrogradarea lui Mercur, începută pe 24 octombrie, poate readuce în atenție informații sau persoane din trecut.

Unul dintre momentele importante pentru Taur este Luna Plină din 26 octombrie, care are loc chiar în acest semn. În interpretarea astrologică prezentată de YourTango, aceasta marchează încheierea unei perioade emoționale dificile și poate aduce o mai bună înțelegere a propriilor nevoi.

Pentru Balanță, octombrie este puternic legat de relații și raportarea la propria persoană. Venus, planeta guvernatoare a semnului, devine retrogradă pe 3 octombrie, ceea ce este interpretat drept o perioadă de introspecție și reevaluare a relațiilor.

Un moment important este Luna Nouă din 10 octombrie, în Balanță. În astrologie, Luna Nouă este asociată cu începuturi și intenții noi, iar pentru nativii acestei zodii accentul cade pe felul în care își reconstruiesc relația cu ei înșiși.

Pe 24 octombrie, Mercur intră în retrogradare în Scorpion, iar pe 25 octombrie Venus revine retrograd în Balanță. Potrivit interpretării astrologice, combinația poate determina o analiză mai profundă a unor obiceiuri și relații mai vechi.

Scorpionul este unul dintre semnele cele mai influențate de tranzitele din octombrie. Venus începe retrogradarea în acest semn pe 3 octombrie, iar perioada este asociată cu reevaluarea identității, a relațiilor și a obiectivelor personale.

Luna Nouă din Balanță, pe 10 octombrie, pune accentul pe odihnă, echilibru și limite personale. Apoi, pe 23 octombrie, Soarele intră în Scorpion, ceea ce marchează începutul unei perioade în care nativii pot acorda mai multă atenție propriilor priorități.

Mercur devine retrograd în Scorpion pe 24 octombrie. Din perspectiva astrologică, acest tranzit favorizează revizuirea unor situații mai vechi și reconsiderarea unor decizii.

Pe 25 octombrie, Venus retrogradă revine în Balanță, iar Luna Plină din Taur, de pe 26 octombrie, mută accentul spre relații și echilibru emoțional.

Pentru Pești, octombrie este prezentat drept o lună a redescoperirii lucrurilor care aduc satisfacție și a reevaluării relațiilor.

Venus retrogradă în Scorpion, începând cu 3 octombrie, poate stimula dorința de a explora idei, experiențe și direcții noi. În această interpretare, perioada îi determină pe nativi să analizeze mai atent ce le oferă sentimentul de împlinire.

După revenirea lui Venus în Balanță, pe 25 octombrie, atenția se mută asupra unor situații mai vechi care necesită clarificare. Luna Plină în Taur, pe 26 octombrie, pune accentul pe relațiile de prietenie și pe oamenii cu care Peștii aleg să își petreacă timpul.

Octombrie devine mai intensă din punct de vedere astrologic începând cu 23-24 octombrie. Soarele intră în Scorpion pe 23 octombrie, iar Mercur își începe retrogradarea pe 24 octombrie. Venus revine în Balanță pe 25 octombrie, urmată de Luna Plină în Taur pe 26 octombrie. otldr astro

În astrologie, retrogradarea nu înseamnă că planetele se deplasează efectiv înapoi, ci descrie mișcarea aparent retrogradă observată de pe Pământ. În octombrie 2026, Venus este retrogradă din 3 octombrie până în noiembrie, iar Mercur din 24 octombrie până pe 13 noiembrie. AstroJung

Pentru cele cinci zodii, tema comună a lunii este, potrivit interpretării astrologice, reevaluarea: a relațiilor, a obiectivelor, a resurselor și a modului în care fiecare nativ se raportează la propriile nevoi.