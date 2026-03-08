Cinci melodii care au rămas în istorie. Sunt ascultate și în ziua de azi

Muzica are puterea de a transcende timpul, iar anumite melodii reușesc să rămână în memoria colectivă ani și chiar decenii după lansare. Unele piese nu doar că au dominat topurile la momentul apariției lor, dar au devenit simboluri culturale, continuând să fie ascultate în cluburi, la petreceri sau în momente de relaxare, potrivit sondajelor.

Printre acestea se numără „YMCA”, „Purple Rain”, “Macarena”, „I Want To Break Free” și „Dancing Queen”, melodii care au marcat diferite perioade ale muzicii internaționale și care sunt încă populare în întreaga lume.

Lansată de trupa americană Village People în 1978, “YMCA” a devenit rapid un imn al muzicii disco și un simbol al culturii pop americane. Melodia a fost compusă de Jacques Morali și Victor Willis și este inspirată de organizația YMCA, care sprijină tinerii prin activități sportive și educative.

Refrenul ușor de reținut și dansul iconic cu literele Y-M-C-A au transformat piesa într-un fenomen global. Chiar și astăzi, “YMCA” este nelipsită de la petreceri, parade și evenimente sportive, fiind un exemplu de muzică care a depășit barierele generațiilor.

Lansată în 1984, “Purple Rain” este una dintre cele mai celebre creații ale lui Prince, artistul american care a revoluționat muzica pop, rock și funk. Melodia face parte din albumul cu același nume și a servit ca coloană sonoră pentru filmul semi-autobiografic Purple Rain, regizat de Prince însuși.

Cunoscută pentru riffurile sale de chitară memorabile și pentru interpretarea emoționantă a artistului, piesa a câștigat un premiu Grammy și a fost inclusă în multiple topuri ale celor mai bune cântece din toate timpurile. “Purple Rain” rămâne un simbol al expresiei artistice și al muzicii emoționale care se transmite din generație în generație.

Piesa “Macarena”, lansată de grupul spaniol Los del Río în 1993, a devenit un adevărat fenomen internațional în 1996, când remixul Bayside Boys a fost difuzat la nivel global. Caracterul său dansant, ușor de reprodus și melodia catchy au transformat “Macarena” într-un hit uriaș, vândând milioane de copii în întreaga lume.

Chiar și astăzi, cântecul apare în playlisturile de petreceri, la evenimente sportive sau în videoclipuri virale, dovedind că un hit bine construit poate traversa decenii.

Lansată în 1984 de legendarul grup britanic Queen, “I Want To Break Free” a devenit faimoasă nu doar pentru ritmul său pop-rock, ci și pentru videoclipul în care membrii trupei apareau îmbrăcați în haine de femei, provocând controverse la acea vreme.

Scrisă de basistul John Deacon, piesa exprimă dorința de libertate și emancipare, devenind rapid un simbol al luptei pentru individualitate. Melodia a câștigat popularitate masivă în Europa, rămânând un element constant al setlist-urilor Queen și un imn al fanilor trupei din întreaga lume.

Cine nu a dansat pe “Dancing Queen”? Lansată în 1976 de formația suedeză ABBA, melodia a devenit emblematică pentru epoca disco și pentru energia pozitivă pe care o transmite. Compoziția semnată de Benny Andersson, Björn Ulvaeus și Stig Anderson a ajuns rapid în topurile internaționale, inclusiv în SUA, unde ABBA nu reușise anterior să atingă succesul de masă.

Refrenul captivant și armoniile vocale perfecte au transformat piesa într-un clasic ce continuă să fie difuzat în cluburi, spectacole și evenimente de toate tipurile, consolidând poziția ABBA ca legendă a muzicii pop.