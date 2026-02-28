Evenimente în București de 1 martie. Ce spectacole, concerte și petreceri sunt de Mărțișor

Bucureștiul se pregătește să sărbătorească Mărțișorul, 1 Martie, cu o gamă variată de evenimente culturale, artistice și recreative pentru toate vârstele și preferințele. De la spectacole de teatru pentru copii și adulți, la concerte, expoziții și festivaluri, Capitala oferă o zi plină de activități pentru familii, cupluri sau pasionați de cultură, potrivit zileșinopți.

Pentru iubitorii de teatru, programul zilei începe de dimineață, la ora 10:00, cu două spectacole dedicate celor mici: „Soldățelul de Plumb” la Mini Cinema Europa și „Rățușca cea urâtă” la Teatrul Țăndărică. Aceasta din urmă va fi reluată la ora 12:00, oferind o a doua reprezentație pentru cei care doresc să descopere povestea clasică a rățuștii.

La Teatrul Excelsior, spectacolul „Solaris”, inspirat de opera lui Stanisław Lem, va începe la ora 11:00, adresându-se publicului mai matur. După-amiaza continuă cu „Despărțiți din dragoste” la Teatrul Roșu (ora 14:30), „Boeing Boeing” la Teatrul Elisabeta (ora 15:00) și „Cum se duce totul dracu” la FF Theatre (ora 15:00).

Programul serii include „Infidelii” la Teatrul Roșu, „Monștrii” la Teatrul Masca și „Croitorașul cel viteaz” la Teatrul Amzei, toate începând la ora 17:00. La Teatrul Național Ion Luca Caragiale, copiii vor putea urmări spectacolul „Abracadabra” la Sala Media, de la ora 11:00.

Cei pasionați de muzică vor avea la dispoziție opțiuni variate. La ora 12:00, Berăria H organizează „Pian și un Mărțișor”, un concert live dedicat primăverii. Începând cu ora 19:00, Sala Palatului va găzdui recitalul Andreei Bălan – „Fericire”, în timp ce Palatul Național al Copiilor va vibra pe ritmurile trupei Trooper în „Regeneza Show 2”. La Terasa Florilor va cânta Ovidiu Niculescu.

În cluburile din București, atmosfera muzicală continuă: Dl Goe va cânta la Control Club (20:00), Ana Dubyk & Lucas Contreras, cu invitat Anca Dumitrescu, la JazzBook (20:00), iar Fără Zahăr va încânta publicul la Quantic Pub (20:00). De asemenea, Cristian Porcari va susține un recital la Hard Rock Cafe, începând cu ora 21:00.

Pentru cei care preferă experiențele culinare, restaurantul naive organizează „Meat Experience | Live Cooking Station” la ora 18:00, oferind demonstrații de gătit și preparate speciale de 1 Martie.

Bucureștenii pot vizita numeroase expoziții, începând cu ora 9:00 la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” cu „Cioplitorul de gânduri”, sau la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” cu expoziția „8 – o expoziție vie, care demontează mituri”.

Alte expoziții notabile includ: „The Wisdom Inside” la Muzeul Național al Literaturii Române, „Între realismul socialist și comunismul național” la Palatul Suțu, și expoziții de ceramică românească modernă sau portrete ale personalităților din colecția Muzeului Theodor Aman.

În plus, vizitatorii pot descoperi tradiții funerare din regiunea Varna sau fișiere naturiste din Bhutan la Grigore Antipa, oferind o experiență educativă și interactivă.

Ziua de 1 Martie include și festivaluri precum IZANAGI – Japanese Film Festival 2026 (10:30) și continuarea Le Petit Boutique Festival 2026. Aceste evenimente aduc diversitate în program, combinând filme, artă, cultură japoneză și muzică live.

De asemenea, stand-up comedy nu lipsește: „Spectacol caritabil: Gherghe + Publicul = Crowdwork” la The Fool și „CrowdWork cu Edi Rădoiu” la Comics Club, ambele de la ora 17:00, promit râsete pentru publicul bucureștean.