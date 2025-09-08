Social Cinci galaxii aflate în proces de fuziune, descoperite de astronomi







Astronomii au descoperit un sistem extrem de rar format din cel puțin cinci galaxii aflate în proces de fuziune, la doar 800 de milioane de ani după Big Bang.

Două telescoape celebre au observat o ciocnire „excepțional de rară” între cinci galaxii. Fuziunile de galaxii joacă un rol esențial în formarea galaxiilor în primele etape ale Universului. De obicei, acestea implică doar două galaxii, însă noul sistem, numit „Cvintetul lui JWST”, cuprinde cel puțin cinci galaxii și 17 „aglomerări” galactice.

„Descoperirea unui astfel de sistem, cu cinci galaxii fizic conectate, este excepțional de rară atât în simulări, cât și în observații. Probabilitatea de a detecta măcar un singur astfel de caz este extrem de scăzută, ceea ce sugerează că am avut noroc să identificăm acest sistem atât de devreme”, a spus Weida Hu, autorul principal al studiului și cercetător la Texas A&M University.

Galaxiile din cvintet sunt de tip „emission-line galaxies”, ceea ce înseamnă că prezintă semnături luminoase puternice. Aceste caracteristici arată că ele trec printr-o perioadă de formare intensă de stele.

Datele obținute cu instrumentul NIRCam de pe JWST au arătat un halo vast de gaz în jurul grupului, demonstrând că galaxiile nu sunt independente, ci fac parte dintr-un sistem comun. Hubble detectase anterior unele dintre aceste galaxii, însă doar JWST a putut arăta că ele au același redshift și interacționează între ele, potrivit livescience.com.

Distanțele dintre galaxiile principale variază acum între 43.300 și 60.700 de ani-lumină, mai puțin decât diametrul Căii Lactee, de aproximativ 100.000 de ani-lumină. Aceasta sugerează că în viitor galaxiile ar putea fuziona complet.

Sistemul este comparat cu Cvintetul lui Stephan, observat în Universul apropiat, unde patru galaxii se contopesc, iar a cincea pare doar aliniată vizual. Atât în Stephan’s Quintet, cât și în Cvintetul JWST se observă „punți” de material între galaxii, rezultate din interacțiunile gravitaționale. Diferența principală este că, în timp ce Cvintetul lui Stephan este format din galaxii mai bătrâne și inactive, Cvintetul JWST este tânăr.

Masa totală a stelelor din sistem este estimată la 10 miliarde de mase solare. Rata ridicată de formare stelară sugerează că acest cvintet ar putea deveni o galaxie masivă și „moartă” între 1 și 1,5 miliarde de ani după Big Bang. Descoperirile JWST ridică întrebări despre modul în care unele galaxii au încetat să producă stele atât de devreme.

Viitorul acestui sistem rămâne nesigur. Formarea stelelor ar putea continua, dar într-un ritm mai lent, sau, dacă sistemul adăpostește găuri negre active, fuziunea ar putea opri rapid acest proces.