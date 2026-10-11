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Cinci arome de înghețată acum uitate, dar delicioase și, cândva, foarte populare

Cinci arome de înghețată acum uitate, dar delicioase și, cândva, foarte populareSursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Deși congelatoarele de astăzi sunt pline de arome de înghețată, cum ar fi prăjituri cu cremă, caramel sărat și ciocolată cu mentă, unele dintre preferatele de altădată par să se fi topit, scrie Fox News.

Arome precum „Butter Brickle”, rom cu stafide, sau nuci cu arțar erau odată opțiuni familiare la tejghelele de înghețată și în magazinele alimentare, dar multe au devenit mai greu de găsit pe măsură ce gusturile s-au schimbat.

Site-ul alimentar Tasting Table a analizat recent o varietate de arome nostalgice care au definit copilăria multor americani. Iată cinci care ar putea aduce aminte de niște amintiri dulci.

Butter Brickle era o aromă de înghețată foarte îndrăgită

Înghețata Butter Brickle a fost inspirată de o bomboană cu aromă de caramel creată în Omaha, Nebraska, în anii 1920, potrivit Tasting Table.

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Având o aromă de caramel și bucăți crocante de caramel, înghețata devenise o bomboană favorită la nivel național până în anii 1970, dar este mai greu de găsit astăzi.

Stafide cu rom

Înghețata cu stafide și rom datează din anii 1930, dar a câștigat popularitate în anii 1970, când combinația de stafide înmuiate în rom și înghețată de vanilie a devenit disponibilă pe scară largă în magazine și supermarketuri.

Aroma a ajuns chiar și la Casa Albă, unde președintele Richard Nixon o prefera pentru desert.

Deși poate fi găsit și astăzi, romul cu stafide a devenit mai greu de observat în multe părți ale țării.

Stafide

Stafide. Sursă foto: Unsplash

Pink Bubblegum

Baskin-Robbins a introdus înghețata sa strălucitoare Pink Bubblegum în anii 1970, completată cu bucățele mici de gumă de mestecat amestecate în fiecare cupă.

Aroma neobișnuită a devenit o aromă preferată din copilărie pentru unii și a fost readusă ocazional de Baskin-Robbins în ediții limitate.

Heavenly Hash

Înainte de a deveni o aromă de înghețată, heavenly hash denumea o altă ciudățenie nostalgică: o salată de fructe făcută cu ingrediente precum frișcă, bezele, fructe confiate și nuci.

Sealtest a introdus înghețata Heavenly Hash în 1969, combinând bezele, migdale și bucăți de ciocolată pentru o delicatesă similară cu Rocky Road de astăzi.

Aroma a dispărut ulterior odată cu linia de înghețată Sealtest, dar unii fani încă și-o amintesc cu drag.

Nucă și arțar

Înghețata de arțar are rădăcini adânci în nord-estul SUA, apărând în unele cărți de bucate din secolul al XIX-lea, iar adăugarea de nuci a transformat-o în cele din urmă într-un aliment de bază din New England.

Înghețata de nucă și arțar, cunoscută și sub numele de „nucă de arțar”, era mult mai ușor de găsit în anii 1970, dar de atunci a dispărut de pe multe raioane și magazine de înghețată.

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