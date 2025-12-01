Cifrele Unirii. 1 Decembrie 1918, oameni, decizii și sacrificii

Unirea de la 1 Decembrie 1918, momentul de vârf al desăvârșirii statului național unitar român, nu este doar o lecție de istorie și o sărbătoare națională. În miezul ei se află o adevărată arhitectură de cifre. Numere care măsoară sacrificiul, amploarea voinței populare și dimensiunea noii Românii apărute pe harta Europei după Primul Război Mondial.

Privită „în cifre”, Marea Unire devine un fenomen istoric de o rară magnitudine: un stat care își dublează aproape teritoriul și populația în doar câteva luni, o națiune care, după ani de război și suferință, reușește să transforme contextul internațional extrem de volatil într-o victorie politică spectaculoasă.

Fiecare număr – de la suprafața în kilometri pătrați, la numărul de delegați, participanți și vieți pierdute – spune, de fapt, o parte din aceeași poveste: drumul spre România Mare.

Cifra „1” e aproape predestinată ideii de unitate: 1 decembrie, o singură zi, un singur loc – Alba Iulia – și o singură rezoluție: unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României. Marea Adunare Națională are loc la 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, diferența de dată fiind dată de trecerea de la calendarul iulian (folosit încă în Vechiul Regat) la cel gregorian, deja în vigoare în Transilvania.

În memoria colectivă s-a impus data de 1 decembrie 1918, care după 1989 devine și Ziua Națională a României. Dincolo de simbol, această zi este culminația unui șir de decizii și sacrificii care încep cu intrarea României în război în 1916 și continuă cu un șir de uniri regionale ce pregătesc momentul Alba Iulia.

Anul 1918, la rândul lui, este anul prăbușirii imperiilor și al reconfigurării geografiei politice europene. Imperiul Austro-Ungar se dezintegrează, iar popoarele din interiorul lui – inclusiv românii – folosesc momentul pentru a-și afirma dreptul la autodeterminare.

În sala Cazinoului Militar din Alba Iulia, devenită astăzi Sala Unirii, se adună 1.228 de delegați oficiali, „deputați ai națiunii”, convocați de Consiliul Național Român și de Marele Sfat Național Român.

Acești delegați nu apar din neant: ei vin din toate cele 130 de cercuri electorale și din 27 de comitate românești din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Fiecare are un mandat scris din partea comunității lui, prin care este împuternicit să voteze asupra unirii. Votul, unanim, asupra Rezoluției de la Alba Iulia conferă actului o legitimitate politică și juridică fără echivoc: nu este o anexare, nu e un simplu decret regal, ci o decizie a reprezentanților aleși ai populației românești din provinciile respective.

Pe lângă delegații „politici”, în sală sunt și reprezentanți ai bisericilor, ai armatei, ai societăților culturale și ai comunităților românești din orașele transilvănene, ceea ce conferă Adunării un caracter larg, aproape plebiscitar.

În jurul cetății și pe Câmpul lui Horea se strâng, în aceeași zi, peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Maramureșului și chiar din Vechiul Regat.

Veniți cu trenul, cu căruțele sau pe jos, ei suportă frigul de început de iarnă și condițiile grele de drum pentru a „fi de față” la ce consideră a fi împlinirea unui vis de veacuri. Prezența acestei mulțimi transformă Adunarea dintr-o simplă ședință politică într-o demonstrație populară de o forță impresionantă: ceea ce se votează în sală este, simbolic, întărit de acordul și entuziasmul a zeci de mii de oameni.

Dacă cei 1.228 de delegați dau greutate juridică Unirii, cei peste 100.000 de români din afară îi dau legitimitate morală și emoțională.

Din chiar ziua de 1 decembrie se pune problema guvernării noii realități politice. La Alba Iulia este constituit Marele Sfat Național Român, un fel de parlament provizoriu al noii provincii unite, format inițial din 250 de membri (200 aleși și 50 cooptați). Acest organism va avea rol legislativ până la unificarea deplină a structurilor politice ale României Mari.

În același timp, un comitet de 6 membri, din care făcea parte și Vasile Goldiș, redactează și fixează forma finală a Rezoluției Unirii, dând expresie juridică voinței Adunării.

Marea Unire nu se produce într-o singură zi, ci în trei mari momente succesive, toate în 1918:

27 martie 1918 – Sfatul Țării de la Chișinău votează unirea Basarabiei cu România.

28 noiembrie 1918 – Congresul General al Bucovinei hotărăște unirea Bucovinei cu România, cu participarea deputaților români, germani și polonezi; deputații ucraineni se retrag din ședință.

1 decembrie 1918 – Marea Adunare Națională de la Alba Iulia proclamă unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României.

Aceste trei date – 27 martie, 28 noiembrie și 1 decembrie – sunt bornele cronologice ale unui proces politic care, în doar câteva luni, schimbă radical harta țării. Ele sunt făcute posibile de contextul creat de Armistițiul din 11 noiembrie 1918, care pune capăt luptelor pe Frontul de Vest și acceleră destrămarea Imperiului Austro-Ungar.

Înainte de Primul Război Mondial, după anexarea Cadrilaterului (1913), Vechiul Regat avea în jur de 137.000 km². După unirea Basarabiei, Bucovinei și a provinciilor transilvane, România atinge extinderea sa maximă istorică: 295.641 km².

Practic, teritoriul țării aproape se dubla, creșterea fiind de peste 114%. România Mare ajunge astfel comparabilă ca întindere cu Italia și mai întinsă decât Regatul Unit al Marii Britanii de astăzi. În Europa de Est, noul stat devine, din punct de vedere geografic, un actor de prim rang.

Această creștere nu este doar o lărgire a unei pete de pe hartă, ci și o transformare profundă a structurii interne: se adaugă zone montane, câmpii fertile, regiuni bogate în resurse, orașe cu tradiție culturală și economică.

Înainte de Unire, Vechiul Regat avea aproximativ 7–7,5 milioane de locuitori. După 1918, România Mare ajunge la circa 16–16,5 milioane de locuitori, potrivit estimărilor și analizelor istorice ulterioare.

Cu alte cuvinte, într-un interval foarte scurt, populația țării aproape se dublează, odată cu includerea românilor din provinciile istorice, dar și a unor comunități importante de maghiari, germani, evrei, ucraineni, bulgari, ruși-lipoveni. România Mare nu este doar „mai mare”, ci și mult mai diversă etnic și confesional.

Această diversitate va pune presiune pe instituțiile noului stat, chemate să administreze un teritoriu extins, cu infrastructuri diferite și cu populații obișnuite cu alte sisteme de drept și administrație.

Unirea de la 1 Decembrie este imposibil de înțeles fără a vedea mai întâi costul uman al Primului Război Mondial pentru România.

Estimările vorbesc de circa 680.000 de morți (militari și civili) dintr-o populație totală de aproximativ 7,5 milioane – una dintre cele mai mari proporții de pierderi dintre toate statele participante la conflict, după Serbia și Turcia.

Din acești morți, peste 300.000 sunt militari – căzuți pe front, uciși în prizonierat sau răpuși de boli; restul de aproximativ 300–400.000 sunt civili, victime ale ocupației, foametei, tifosului exantematic și altor epidemii exacerbate de război. Dacă adăugăm răniții, invalizii, orfanii și văduvele, ajungem la sute de mii de destine frânte. În spatele cifrei reci de 680.000 se află sate întregi rămase fără bărbați în putere, orașe lovite de epidemii și o economie devastată.

De aceea se vorbește adesea de „războiul de întregire”: un conflict pe care România l-a pierdut militar în 1916–1917, dar pe care l-a câștigat, paradoxal, prin rezultatul final al păcii – Marea Unire.

Unirea nu a fost doar un gest simbolic și o schimbare de frontiere; ea a venit cu un program politic articulat în cifre și articole.

Actul adoptat de Marea Adunare Națională cuprinde 10 puncte esențiale. Punctul I proclamă explicit unirea cu România, iar celelalte stabilesc direcțiile de dezvoltare ale noului stat: introducerea votului universal, direct, egal și secret; garantarea libertății presei, a cuvântului și a asociereii; o reformă agrară radicală, prin împroprietărirea țăranilor; o reformă electorală de tip democratic; garanții de drepturi și libertăți pentru toate naționalitățile din cuprinsul statului român.

Aceste 10 puncte arată limpede că, în viziunea liderilor de la 1918, Marea Unire nu trebuia să fie doar o extindere teritorială, ci și o promisiune de modernizare și democratizare.

După cum am amintit, Marele Sfat Național Român, cu 250 de membri, va funcționa ca organ legislativ provizoriu până la integrarea completă a noilor provincii în sistemul constituțional al Regatului. În paralel, un comitet de 6 membri redactează textul final al Rezoluției, sub coordonarea lui Vasile Goldiș.

Aceste cifre par mici pe lângă milioanele de locuitori ai României Mari, dar ele dau măsura felului în care se construiesc instituțiile: prin reprezentativitate și printr-un nucleu de redactare responsabil.

În plan juridic internațional, Marea Unire este consfințită prin tratatele de pace de după război, culminând cu Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, care recunoaște unirea Transilvaniei cu România.

Până atunci, noul stat funcționa deja în fapt; prin Trianon și celelalte tratate de la Versailles și Saint-Germain, frontierele României Mari devin parte a ordinii internaționale de după Primul Război Mondial. Cifra „1920” marchează astfel trecerea de la realitatea politică internă la validarea externă a acesteia.

La începutul secolului XX, Alba Iulia era un oraș mic, de aproximativ 10.000 de locuitori, care ajunge, pentru câteva zile, să găzduiască de zece ori mai mulți oameni. Casele, școlile, bisericile, cazarmele militare devin adăpost pentru delegați și pentru o parte dintre cei veniți la Adunare. Orașul, cu istoria lui legată de Mihai Viteazul și de unirea efemeră din 1600, își depășește propria dimensiune demografică și urbană pentru a deveni „capitala simbolică” a națiunii în ziua de 1 decembrie.

Dacă adunăm toate cifrele menționate – 1 decembrie, 1918, 1.228 de delegați, peste 100.000 de participanți, 250 de membri ai Marelui Sfat, 295.641 km², 16 milioane de locuitori, 680.000 de morți, 10 puncte ale Rezoluției, 1920 – obținem scheletul numeric al unei povești care, altfel, e spusă în emoții, discursuri și imagini.

1 decembrie 1918 fixează în calendar ziua decisivă a unirii Transilvaniei cu România. 1918 este anul în care, prin trei acte de voință politică, se adună laolaltă toate provinciile istorice locuite majoritar de români. 1.228 de delegați și peste 100.000 de oameni arată dimensiunea democratică și populară a momentului Alba Iulia. 295.641 km² și 16 milioane de locuitori măsoară saltul geopolitic al României în Europa interbelică. 680.000 de morți exprimă prețul enorm plătit în război pentru a crea contextul Marii Uniri. 10 puncte ale Rezoluției și anul 1920 arată că Unirea a fost, în același timp, un program politic și o realitate juridică internațional recunoscută.

Cifrele nu pot surprinde toată intensitatea lacrimilor, a speranțelor și a emoțiilor din 1918. Dar fără ele, am pierde măsura exactă a ceea ce s-a întâmplat. Ele transformă un moment glorios într-un fapt verificabil, măsurabil, comparabil: o țară care își dublează teritoriul și populația, o națiune care își adună forțele politice și umane într-un punct de concentrare istorică unică.

De aceea, a vorbi despre Marea Unire „în cifre” nu înseamnă a-i diminua măreția, ci a o ancora și mai puternic în realitate. În spatele fiecărui număr stau oameni, destine, decizii și sacrificii. Iar împreună, aceste cifre alcătuiesc, poate mai bine decât orice discurs festiv, portretul unui popor care, într-un an de răscruce, a reușit să-și schimbe, prin propriile eforturi, cursul istoriei.