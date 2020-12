Marea Unire-1918. Romania Mare. Acte si Documente – Vasile Puscas, Universitatea Cluj- Napoca

Transilvania si-au facut pe deplin datoria si ne-au servit o noua lectie de demnitate si romanism. Personal, ma temeam ca servilismul clasei noastre politice i-ar putea face pe unii ardeleni sa se uite cumva spre vest. Acestia se uita intr-adevar sper vest, dar dovedesc din nou ca de la Dacia pana la Romania Mare Transilvania ramane centrul romanismului.

L-am cunoscut pe profesorul Vasile Puscas la Washington unde a fost trimis dupa revolutie sa contribute la refacerea relatilor Romano-Americane. Am stabilit imediat o legatura de respect reciproc pe care am mentinut-o de-a lungul a trei decenii. In acesti ani, ne-am reintalnit atat in SUA cat si in tara si prin d-sa mi s-a tradus si publicat la Clui cartea Basarabia si Bucovina, aparuta deasemenea si la Chisinau.

Vasile Puscas a detinut mai multe functii importante dupa revolutie, intre care cea de negociator-sef pentru integrare Europeana. Pasiunea sa cea mai adanca a fost si a ramas insa istoria si dupa ce si-a incheiat misiunile diplomatice s-a intors la catedra de istorie a Univesitatii Babes-Bolyai unde si-a facut o misiune din munca de cercetare, catalogare si publicare a documentelor Marii Uniri.

Pachetul de carti despre unire pe care mi l-a trimis recent si pe care tocmai l-am primit este impresionant. I-am multumit si am mentionat ca mi-a trimis o intreaga biblioteca, iar lectura cartilor ma va tine placut ocupat tot anul viitor.

Mentionez cateva din cartile pe care le-am primit scrise de profesorul Vasile Puscas sau realizate in colaborare cu alti autori: Trianon, Trianon, 2020 (in colaborare cu Ionel Sava); Dictatul de la Viena, 2020; Phillp E. Mosely despre

Transilvania si Basarabia, 2017; Iuliu Maniu, 2018; si Sticks and Carrots (Bastoane si Morcovi) 2016. Aceasta carte aduna la un loc toate documentele referitoare la reacordarea clauzei natiunii celei mai favorizate pentru Romania.

In calitate de reporter al Vocii Americii la acea vreme am fost trimis sa urmaresc evenimentele de pe Colina Capitoliului si imi permit sa afirm ca atat oficial cat si personal am avut si eu o mica contributie la succesul campaniei romanesti. Cel care a contribuit insa din plin la succesul campaniei a fost profersorul Puscas.

Cartea care m-a miscat insa cel mai mult dintre toate cartile primite.

Este intitulata ‘MAREA UNIRE- 1918. Romania Mare. Acte si Documente,’ mentionata in titlul acestei mici prezentari. Este de fapt un album mare si impresionant compus din texte, acte si documente, liste de participanti, lideri politici romani si internationali, semnaturi si fotografii istorice, toate referitoare la unirea Basarabiei, Transilvaniei si Bucovinei cu tara si la infapturiea Romaniei Mari.

Profesorul Puscas a adunat pentru noi si pentru posteritate toata documentatia actului istoric de la 1918.

Sunt dovezi de netagaduit ca unirea a fost dorita de majoritatea covarsitoare a confratilor nostri. In acelasi timp unirea a fost validata si sigilata de liderii lumii care au inteles justetea cauzei romanesti. Laude si plecaciuni inaintasilor nostri Ardeleni, Basarabeni si Bucovineni de acum o suta de ani care au fost oameni intelepti si care au dat dovada de simt romanesc si de simt istoric.

Felicitari domnule profesor Puscas si sa ne vedem din nou tara unita!

Traiasca Transilvania! Traiasca Basarabia! Traiasca Romania Mare!

Prof. Dr. Nicholas Dima, USA, Decembrie 2020.