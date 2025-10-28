Monden

Chris Martin iubește din nou: zvonuri despre o nouă relație

Comentează știrea
Chris Martin iubește din nou: zvonuri despre o nouă relațieColdplay. Sursa Foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, ar forma un cuplu cu actrița Sophie Turner, cunoscută pentru rolul ei din „Game of Thrones”. Surse apropiatelor celor doi au povestit că aceștia ar fi avut o întâlnire discretă la scurt timp după ce și-au încheiat relațiile recente.

Chris Martin ar fi uitat complet pe Dakota Johnson

Solistul trupei Coldplay s-a despărțit recent de Dakota Johnson după aproape opt ani de relație. Sophie Turner s-a separat de Peregrine „Perry” Pearson. Cei doi formau un cuplu de doi ani. Actrița din „Game of Thrones” ar fi fost văzută ieșind la o întâlnire cu artistul la doar o săptămână după despărțirea de Pearson.

Sophie Turner.

Sophie Turner. Sursa foto Wikipedia

Deși aceste apariții au alimentat speculațiile, niciunul dintre cei doi nu a confirmat sau infirmat informațiile privind relația lor. Chris Martin a fost căsătorit cu actrița Gwyneth Paltrow între 2003 și 2014, divorțul fiind finalizat în aprilie 2015, potrivit Daily Mail.

În perioada recentă, el a avut o relație de lungă durată cu Dakota Johnson, care s-a încheiat în iunie 2025. Această despărțire a atras atenția fanilor și a presei internaționale, deoarece cei doi păreau o pereche stabilă și discretă.

Investitorii cer marilor producători de alimente să se extindă dincolo de proteinele animale. Ce vom mânca în viitor
Investitorii cer marilor producători de alimente să se extindă dincolo de proteinele animale. Ce vom mânca în viitor
Nicușor Dan, pregătit să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. PSD, în calculele pentru rotativa din 2027
Nicușor Dan, pregătit să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. PSD, în calculele pentru rotativa din 2027

Cu cine a fost căsătorită Sophie Turner

Sophie Turner, în schimb, a fost căsătorită cu Joe Jonas timp de doi ani, divorțul lor fiind finalizat oficial în 2024. După aceea, actrița a avut o relație cu aristocratul Peregrine „Perry” Pearson, încheiată recent, la doar câteva luni după ce a devenit publică relația ei cu Chris Martin.

Chris Martin și Dakota.

Chris Martin și Dakota. Sursa foto Captură video

Nu este pentru prima dată

Anterior, Chris Martin și Sophie Turner au mai avut o relație scurtă, mediatizată în octombrie 2023, imediat după ce Turner și-a finalizat divorțul de Jonas. Relația lor a cunoscut mai multe suișuri și coborâșuri, inclusiv o împăcare temporară în primăvara lui 2025, până la o despărțire oficială în septembrie 2025.

În prezent, zvonurile privind întâlnirile dintre solistul trupei Coldplay și Sophie Turner continuă să atragă atenția presei de peste hotare. Ambii sunt cunoscuți pentru discreția lor în ceea ce privește viața personală, ceea ce face dificilă confirmarea unei relații oficiale. Totuși, aparițiile lor recente au stârnit discuții aprinse între fani și tabloide.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:53 - Primar PSD, reținut de poliție după ce a lovit doi copii. Liderul PNL Iași a cerut demisia edilului
15:44 - Consumatorii români acuză Trendyol că vinde produse contrafăcute. Influencerii: „Acestea nu sunt originale, sunt luat...
15:37 - Răzvan Nedu scrie istorie: aur la mondialul de para escaladă
15:29 - Bill Gates, apel pentru schimbarea strategiei climatice înainte de COP30: Încălzirea globală nu e sfârșitul civilizației
15:22 - Gala Capital „Companii de Elită”! 20 de ani de Kaufland în România și o poveste despre oameni, încredere și responsab...
15:14 - Chris Martin iubește din nou: zvonuri despre o nouă relație

HAI România!

SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”

Proiecte speciale