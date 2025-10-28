Chris Martin iubește din nou: zvonuri despre o nouă relație

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, ar forma un cuplu cu actrița Sophie Turner, cunoscută pentru rolul ei din „Game of Thrones”. Surse apropiatelor celor doi au povestit că aceștia ar fi avut o întâlnire discretă la scurt timp după ce și-au încheiat relațiile recente.

Solistul trupei Coldplay s-a despărțit recent de Dakota Johnson după aproape opt ani de relație. Sophie Turner s-a separat de Peregrine „Perry” Pearson. Cei doi formau un cuplu de doi ani. Actrița din „Game of Thrones” ar fi fost văzută ieșind la o întâlnire cu artistul la doar o săptămână după despărțirea de Pearson.

Deși aceste apariții au alimentat speculațiile, niciunul dintre cei doi nu a confirmat sau infirmat informațiile privind relația lor. Chris Martin a fost căsătorit cu actrița Gwyneth Paltrow între 2003 și 2014, divorțul fiind finalizat în aprilie 2015, potrivit Daily Mail.

În perioada recentă, el a avut o relație de lungă durată cu Dakota Johnson, care s-a încheiat în iunie 2025. Această despărțire a atras atenția fanilor și a presei internaționale, deoarece cei doi păreau o pereche stabilă și discretă.

Sophie Turner, în schimb, a fost căsătorită cu Joe Jonas timp de doi ani, divorțul lor fiind finalizat oficial în 2024. După aceea, actrița a avut o relație cu aristocratul Peregrine „Perry” Pearson, încheiată recent, la doar câteva luni după ce a devenit publică relația ei cu Chris Martin.

Anterior, Chris Martin și Sophie Turner au mai avut o relație scurtă, mediatizată în octombrie 2023, imediat după ce Turner și-a finalizat divorțul de Jonas. Relația lor a cunoscut mai multe suișuri și coborâșuri, inclusiv o împăcare temporară în primăvara lui 2025, până la o despărțire oficială în septembrie 2025.

În prezent, zvonurile privind întâlnirile dintre solistul trupei Coldplay și Sophie Turner continuă să atragă atenția presei de peste hotare. Ambii sunt cunoscuți pentru discreția lor în ceea ce privește viața personală, ceea ce face dificilă confirmarea unei relații oficiale. Totuși, aparițiile lor recente au stârnit discuții aprinse între fani și tabloide.