Real Madrid a oficializat transferul fundașului dreapta Denzel Dumfries de la Inter Milano. Internaționalul olandez, unul dintre oamenii importanți ai echipei pregătite de Cristi Chivu în sezonul precedent, a semnat un contract pe patru ani cu formația spaniolă: Clubul din Madrid a confirmat mutarea.

Ajuns la 30 de ani, Denzel Dumfries va întări flancul drept al apărării madrilene, zonă în care problemele medicale ale lui Dani Carvajal au creat dificultăți.

„Real Madrid CF și Inter Milano au ajuns la un acord pentru transferul lui Denzel Dumfries, care a semnat cu clubul nostru pentru următoarele patru sezoane, până la 30 iunie 2030”, a transmis Real Madrid.

Olandezul va concura pentru postul de titular cu Trent Alexander-Arnold, transferat de asemenea de gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Dumfries evolua pentru Inter Milano din 2021 și mai avea contract cu formația italiană până în vara anului 2028. Cu toate acestea, Real Madrid a reușit să finalizeze transferul după ce a achitat clauza de reziliere. Potrivit publicației spaniole Marca, suma plătită de madrileni este de 20 de milioane de euro.

În perioada petrecută la Inter, Denzel Dumfries s-a remarcat prin contribuțiile sale ofensive. Fundașul a reușit 20 de goluri și 15 pase decisive în campionatul Italiei.

În ultimul sezon, în ciuda unei accidentări la gleznă, internaționalul din Țările de Jos a bifat 28 de meciuri, marcând cinci goluri și oferind două pase decisive.

Cristi Chivu insistă pentru aducerea lui Davinson Sanchez, fundașul central al naționalei Columbiei și unul dintre cei mai importanți jucători de la Galatasaray. Tehnicianul român îl vrea pe „Giuseppe Meazza” pe fotbalistul de 30 de ani, considerat o soluție importantă pentru întărirea defensivei.

Potrivit presei din Italia, Davinson Sanchez a intrat recent pe lista de transferuri a celor de la Inter, însă formația milaneză are concurență serioasă pentru semnătura sa.

Como și Juventus monitorizează, de asemenea, situația internaționalului columbian, care continuă să atragă interes prin evoluțiile sale.