China comunistă, amenințare pentru Taiwan

China comunistă a amenințat din nou că independența Taiwanului înseamnă război și că locuitorii vor fi puși într-o situație periculoasă de conflict armat.

”Independenţa Taiwanului înseamnă război, iar promovarea independenţei Taiwanului înseamnă împingerea locuitorilor Taiwanului către o situaţie periculoasă de conflict armat”, ameninţă într-un comunicat un purtător de cuvânt al Biroului Afacerilor Taiwaneze, însărcinat cu politicile partidului-stat în Taiwan, Zhu Fenglian.

The Chinese coastguard has surrounded Taiwan, conducting law enforcement drills.

Ladder of escalation is an important concept, one rung after another, we climb it to see which one will break the Taiwan’s morale.

This type of greyzone blockade will stop commercial shipping to… pic.twitter.com/MeR5J62IMK

— Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) April 1, 2025