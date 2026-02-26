Chiftele de post cu fasole, linte și năut. Două rețete simple și ieftine

În Postul Mare, chiftelele nu lipsesc de pe mesele credincioșilor care aleg să respecte această rânduială bisericească. Fie că sunt pregătite din cartofi, fasole, linte sau năut, acestea sunt sățioase, gustoase și pot fi savurate alături de orice tip de garnitură. Dacă îți place fasolea, această rețetă te va impresiona.

Ingredientele necesare:

1,5 căni de fasole boabe

2 felii de pâine

1 ceașcă de griș

1/2 ceașcă de ulei

2 cepe mici

3-4 căței de usturoi

1 morcov

1 păstârnac mic

2 frunze de dafin

1 legătură de pătrunjel

1 legătură de mărar

Sare și cimbru după gust

Fasolea se fierbe conform metodei clasice. După ce se schimbă prima apă, se adaugă morcovul, păstârnacul și ceapa tăiate mărunt, împreună cu frunzele de dafin și sare după gust.

Când fasolea este fiartă, se scurge de lichid. Într-un bol, se adaugă pâinea înmuiată în puțină zeamă de fasole, usturoiul pisat, mărarul și pătrunjelul tocate, plus cimbru după gust. Compoziția se mixează bine, fie cu blenderul, fie prin maşina de tocat.

Din compoziție se formează chiftele rotunde sau plate, cu grosimea de aproximativ un centimetru. Se trec prin griș și se prăjesc în ulei încins.

Chiftelele cu linte și năut sunt otrivite pentru mesele de post sau pentru cinele ușoare, fiind sățioase și pline de proteine vegetale.

1 cană de linte fiartă

1 cană de năut fiert

2 felii de pâine

1 ceașcă de griș

1/2 ceașcă de ulei

2 cepe mici

3 căței de usturoi

1 morcov

1 păstârnac mic

2 frunze de dafin

1 legătură de pătrunjel

1 legătură de mărar

Sare și cimbru după gust

Lintea și năutul se fierb până devin moi. În timpul fierberii, se adaugă morcovul, păstârnacul și ceapa tăiate mărunt, împreună cu frunzele de dafin și sare. După ce legumele și boabele sunt fierte, se scurg de lichid. Într-un bol, se pune pâinea înmuiată în puțină supă de legume sau lapte de soia, usturoiul mărunțit, mărarul și pătrunjelul tocate și cimbrul. Compoziția se mixează bine cu blenderul sau prin mașina de tocat.

Chiftelele se trec prin griș și se prăjesc în ulei încins până devin aurii și crocante.