Checklist esențial la vizionarea unei case cu curte: 10 aspecte de care să ții cont

Visul multor familii care locuiesc la bloc se rezumă la câteva imagini idilice: o dimineață cu cafeaua băută pe propria terasă, copii alergând prin iarbă și liniștea unei seri în care singurul zgomot este cel al naturii. Totuși, tranziția de la apartament la casă este una dintre cele mai complexe decizii financiare și logistice pe care le poate lua un om. O vizionare superficială, ghidată doar de entuziasm, poate ascunde capcane care se transformă ulterior în costuri de reparații de zeci de mii de euro.

În ultimii ani, cererea pentru locuințe individuale a explodat, în special în zonele verzi din afara marilor orașe. Tot mai mulți români aleg să părăsească aglomerația urbană pentru o casa langa Bucuresti sau alt mare oraș, unde spațiul generos și aerul curat devin argumente imbatabile. Însă, spre deosebire de un apartament, unde responsabilitatea pentru structură sau acoperiș este împărțită cu asociația de proprietari, în cazul unei case ești singurul responsabil pentru integritatea clădirii și a terenului. De aceea, atunci când mergi la o vizionare, trebuie să privești dincolo de finisajele moderne.

Descoperă mai jos checklist-ul esențial pe care orice cumpărător ar trebui să îl parcurgă pentru a se asigura că investiția sa este una sigură și durabilă

Grădina nu trebuie să fie doar frumoasă, ci și funcțională. Un aspect critic este panta terenului. Dacă pământul este înclinat spre casă, la fiecare ploaie torențială apa se va acumula la fundație. Verifică dacă există sisteme de drenaj funcționale și dacă solul prezintă zone de umiditate excesivă sau mușchi, semne clare ale unui drenaj deficitar. Dacă te atrage ideea unei proprietăți exclusiviste, cum este o casa pe lac, verificarea stabilității solului și a riscului de inundație devine obligatorie, necesitând adesea consultarea unui expert geotehnician.

Uită-te cu atenție la pereții exteriori și interiori. Fisurile fine, ca firele de păr, pot fi normale (tasări ușoare), dar cele în scară sau oblice deasupra ferestrelor pot indica probleme structurale grave. Verifică, de asemenea, soclul casei; dacă acesta prezintă igrasie sau exfolieri, înseamnă că hidroizolația fundației este compromisă, o problemă extrem de costisitoare și greu de remediat ulterior.

O casă este la fel de bună ca acoperișul care o protejează. Întreabă despre vechimea învelitorii (țiglă metalică, ceramică sau bituminoasă) și urcă, dacă este posibil, în pod. Caută pete de apă pe căpriorii de lemn sau miros de mucegai. De asemenea, asigură-te că jgheaburile și burlanele sunt bine fixate și că evacuează apa departe de baza casei.

Acesta este un punct unde costurile pot varia enorm. O casă racordată la rețeaua publică de canalizare și apă este ideală. Dacă locuința folosește puț și fosă septică, verifică adâncimea puțului și calitatea apei (cere un buletin de analiză). În cazul fosei, întreabă despre capacitatea acesteia și frecvența necesară pentru vidanjare. De asemenea, verificarea puterii electrice instalate este importantă, mai ales dacă plănuiești să instalezi stații de încărcare pentru mașini electrice sau pompe de căldură.

O casă mare poate deveni o gaură neagră pentru bugetul familiei în timpul iernii dacă nu este izolată corect. Întreabă despre grosimea polistirenului sau a vatei bazaltice folosite la exterior și sub acoperiș. Verifică centrala termică și sistemul de distribuție (calorifere sau încălzire în pardoseală). Geamurile termopan trebuie să fie de calitate, cu cel puțin trei foi de sticlă, pentru a asigura un confort termic și fonic optim.

Lumina naturală influențează nu doar facturile la energie, ci și starea de spirit. O zonă de zi (living și terasă) orientată spre sud sau sud-vest va beneficia de lumină pe tot parcursul zilei. În schimb, dormitoarele orientate spre est sunt ideale pentru cei care preferă să se trezească odată cu răsăritul soarelui.

Nu semna nimic fără a verifica actele de proprietate, cadastrul și intabularea. Asigură-te că ceea ce vezi pe teren corespunde cu planul cadastral. Există anexe construite ulterior fără autorizație? Dacă da, acestea pot pune probleme la obținerea unui credit ipotecar sau pot atrage amenzi. Verifică, de asemenea, extrasul de carte funciară pentru a te asigura că imobilul nu este grevat de sarcini sau litigii.

Drumul de acces este unul public sau o cotă parte dintr-un drum privat? Cine se ocupă de deszăpezire iarna? Verifică proximitatea față de magazine, farmacii și, cel mai important, durata reală a drumului până la locul de muncă sau la școala copiilor la orele de vârf. Vizitează zona și seara, pentru a vedea dacă există iluminat public și pentru a evalua nivelul de zgomot.

Uită-te la detalii: cum sunt montate prizele, dacă gresia are rosturi egale, dacă ușile se închid perfect. De multe ori, neglijența în finisaje trădează o neglijență și în etapele de construcție care nu se văd (instalații electrice sau sanitare). Verifică presiunea apei la etaj și timpul necesar pentru ca apa caldă să ajungă la duș.

Uită-te peste gard. Ce se află pe loturile vecine? Dacă există un teren viran generos lângă casă, verifică la primărie ce regim de înălțime are zona. Nu ți-ai dori ca peste doi ani, priveliștea ta spre pădure să fie blocată de un bloc de patru etaje sau de o hală industrială.

Vizionarea unei case cu curte este un proces care îmbină analiza tehnică cu proiecția personală. Deși este ușor să te lași cucerit de o grădină frumos amenajată sau de un design interior modern, adevărata valoare a unei case stă în lucrurile care nu se văd la prima vedere: fundația, izolația, calitatea instalațiilor și siguranța juridică.

Alegerea unei locuințe este o cursă pe termen lung. Dacă îți iei timpul necesar pentru a verifica fiecare punct din acest checklist, te asiguri că „acasă” va rămâne locul tău de relaxare și siguranță, nu o sursă nesfârșită de griji. O investiție informată este singura cale către liniștea pe care o cauți atunci când decizi să faci pasul cel mare către viața la curte.

