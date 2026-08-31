OpenAI a anunțat luni, 31 august, că platforma de publicitate din ChatGPT a ajuns, la mai puțin de 200 de zile de la lansare, la un ritm anualizat al veniturilor de 1 miliard de dolari. Compania extinde în același timp accesul advertiserilor în India, Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, după ce reclamele au devenit disponibile în peste 40 de țări.

Suma de 1 miliard de dolari reprezintă ritmul anualizat al veniturilor obținute în prezent din publicitate și nu valoarea încasată efectiv de OpenAI în mai puțin de 200 de zile.

Compania a început testarea reclamelor în ChatGPT în Statele Unite, iar ulterior modelul a fost extins și pe alte piețe. În prezent, zeci de mii de advertiseri folosesc platforma, de la companii mari și agenții până la întreprinderi mici și startup-uri.

OpenAI a anunțat extinderea accesului la platforma sa de publicitate pentru advertiserii din India, Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

În Europa, reclamele din ChatGPT au fost extinse începând cu 24 august pe 31 de piețe, după aproximativ șase luni de la debutul testelor din Statele Unite. Accesul este oferit prin echipa OpenAI Ads Solutions, agenții partenere și parteneri tehnologici, iar accesul direct prin Ads Manager este extins gradual.

Publicitatea se adaugă celorlalte surse de venit ale OpenAI, printre care abonamentele utilizatorilor individuali, serviciile destinate companiilor și utilizarea API-urilor.

Reclamele sunt afișate utilizatorilor care folosesc versiunea gratuită a ChatGPT și celor de pe planul Go. OpenAI anunță că reclamele sunt marcate separat de răspunsurile ChatGPT și că publicitatea nu influențează răspunsurile generate de serviciu. De asemenea, advertiserii nu primesc acces la conversațiile private ale utilizatorilor.

Compania continuă să dezvolte platforma de publicitate și pregătește noi formate, opțiuni de cumpărare, obiective pentru campanii și instrumente de măsurare.

OpenAI anunță și că analizează noi modalități prin care companiile să poată interacționa cu utilizatorii direct în ChatGPT.

Extinderea reclamelor face parte din strategia companiei de diversificare a veniturilor, alături de abonamente, serviciile pentru companii și accesul plătit la API-uri.