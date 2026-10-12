Economiștii americani Robert Hall și Michael Woodford au câștigat Premiul Nobel pentru Economie 2026 pentru cercetările privind fundamentele microeconomice ale stabilizării macroeconomice. Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat luni, la Stockholm, că modelele dezvoltate de cei doi au îmbunătățit capacitatea guvernelor și a băncilor centrale de a limita fluctuațiile economice, transmite Reuters.

Potrivit comitetului Nobel, cercetările laureaților oferă instrumente pentru aplicarea mai eficientă a politicilor fiscale și monetare, astfel încât măsurile adoptate la momentul potrivit să atenueze perioadele de creștere accelerată și cele de declin economic.

Robert Hall și Michael Woodford au construit modele macroeconomice pornind de la modul în care gospodăriile și companiile iau decizii și influențează evoluția economiei. Abordarea lor se diferențiază de modelele bazate în principal pe relațiile statistice dintre indicatori precum inflația, producția și consumul.

Comitetul Nobel a explicat că modelele dezvoltate de cei doi au îmbunătățit posibilitatea de a concepe și aplica politici de stabilizare eficiente. Măsurile bugetare și monetare adoptate la momentul potrivit pot reduce amplitudinea fluctuațiilor economice și efectele acestora.

Cercetările lor au contribuit la fundamentarea modelelor utilizate de guverne și bănci centrale pentru gestionarea șocurilor economice, inclusiv a crizelor energetice și a schimbărilor bruște în comportamentul de consum al gospodăriilor.

Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel a fost instituit în 1968 de Banca Centrală a Suediei și acordat pentru prima dată în 1969. Spre deosebire de premiile Nobel pentru medicină, fizică, chimie, literatură și pace, acesta nu a făcut parte din categoria premiilor prevăzute în testamentul lui Alfred Nobel, fiind creat ulterior de banca centrală suedeză.

Valoarea premiului pentru 2026 este de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Majoritatea laureaților din istoria premiului provin din Statele Unite. Doar trei femei au primit distincția până în prezent. Cea mai recentă este economista Claudia Goldin, premiată în 2023 pentru cercetările privind influența genului asupra remunerării și ocupării forței de muncă în Statele Unite, de-a lungul timpului.

Anul trecut, premiul a revenit economiștilor Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, pentru cercetările privind rolul inovației în creșterea economică. Studiile lor au explicat modul în care progresul tehnologic și noile metode de producție pot susține dezvoltarea economică și îmbunătățirea nivelului de trai.

Anunțarea laureaților în domeniul științelor economice încheie seria premiilor Nobel din 2026. Distincțiile pentru medicină, fizică, chimie, literatură și pace au fost anunțate săptămâna trecută.