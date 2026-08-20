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Centrala nucleară Zaporojie a rămas fără alimentare externă. Generatoarele diesel au fost pornite de urgență

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Centrala nucleară Zaporojie a rămas fără alimentare externă. Generatoarele diesel au fost pornite de urgențăCentrala Nuclerară de la Zaporojie Sursa foto: X
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Din cuprinsul articolului

Centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei în sud-estul Ucrainei, a trecut joi pe generatoare diesel de urgență după ce avarierea unei linii de înaltă tensiune a întrerupt alimentarea externă cu energie electrică, potrivit administrației instalate de Moscova și relatării Reuters.

Personalul centralei monitorizează parametrii instalațiilor, iar conducerea susține că sunt luate toate măsurile necesare pentru menținerea unităților într-o stare sigură. Potrivit aceleiași surse, nivelurile de radiații se mențin în limite normale.

Centrala are nevoie de energie chiar dacă nu mai produce electricitate

Zaporojie este cea mai mare centrală nucleară din Europa și are șase reactoare. În prezent, instalația nu produce electricitate, însă are nevoie în continuare de alimentare pentru funcționarea sistemelor esențiale de siguranță, inclusiv pentru răcirea combustibilului nuclear.

În cazul pierderii alimentării externe, generatoarele diesel reprezintă o sursă de rezervă pentru menținerea acestor sisteme. Situația devine mai complicată dacă întreruperea se prelungește și alimentarea externă nu poate fi restabilită.

International Atomic Energy Agency (IAEA) a avertizat în repetate rânduri asupra vulnerabilității centralei în fața pierderilor de energie externă. În august, agenția a anunțat că centrala a pierdut alimentarea externă de 24 de ori de la începutul războiului, jumătate dintre aceste incidente producându-se în 2026.

Linia de înaltă tensiune a fost avariată

Incidentul de joi a fost provocat de avarierea unei linii de înaltă tensiune care asigura alimentarea externă a centralei, potrivit administrației instalației citate de Reuters.

Pentru o centrală nucleară aflată în oprire, alimentarea cu energie rămâne esențială. Sistemele electrice trebuie să continue să funcționeze pentru a asigura răcirea combustibilului și alte funcții de siguranță.

Centrala nucleara Zaporojie

Centrala nucleara Zaporojie. Sursă foto: X.com

Un incident similar a avut loc și pe 4 august, când centrala a pierdut din nou alimentarea externă și a funcționat aproximativ o oră pe generatoare diesel, înainte ca alimentarea să fie restabilită. Energoatom a calificat atunci situația drept al 12-lea episod de pierdere a alimentării externe în 2026 și al 24-lea de la ocuparea centralei.

Zaporojie se află sub control rusesc din 2022

Forțele ruse au preluat centrala în primele săptămâni ale invaziei pe scară largă a Ucrainei, în martie 2022. De atunci, instalația a devenit unul dintre cele mai sensibile puncte din conflictul ruso-ucrainean.

Rusia și Ucraina s-au acuzat în mod repetat reciproc de acțiuni militare în apropierea centralei și de deteriorarea infrastructurii care asigură siguranța nucleară.

Riscurile sunt amplificate de faptul că centrala se află într-o zonă de război. În august, un atac cu dronă în apropierea unei stații de autobuz folosite de angajații centralei a ucis o persoană și a rănit alte 15. IAEA a condamnat incidentul și a avertizat că atacurile asupra personalului și instalațiilor nucleare reprezintă riscuri serioase pentru securitatea nucleară.

IAEA monitorizează situația

Agenția Internațională pentru Energie Atomică menține o prezență permanentă la centrala Zaporojie și urmărește situația de securitate nucleară de la fața locului.

Repetarea pierderilor de alimentare externă este una dintre principalele preocupări ale agenției. În cazul unei întreruperi prelungite, centrala trebuie să se bazeze pe generatoarele diesel și pe rezervele de combustibil pentru menținerea sistemelor de răcire.

În acest context, pierderea unei noi linii de alimentare reprezintă un nou episod care pune presiune asupra sistemelor de siguranță ale celei mai mari centrale nucleare din Europa.

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