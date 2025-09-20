Celule stem salvează vieți. Donatorii primesc asigurare medicală gratuită

Persoanele care aleg să doneze celule stem și nu au nicio sursă de venit vor beneficia, timp de zece ani, de calitatea de asigurat la sănătate, fără a plăti contribuția lunară.

Anunțul a fost făcut de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice.

Conform datelor prezentate de președintele CNAS, în România există în prezent aproape 110.000 de persoane înscrise în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH).

Totuși, nevoia de solidaritate rămâne ridicată, iar pacienții care au nevoie de transplant se confruntă cu dificultăți în găsirea unui donator compatibil.

Până acum, 497 de pacienți au beneficiat de transplant de celule stem hematopoietice, însă alți 47 sunt încă în așteptarea unui donator potrivit.

În plus, statisticile arată că în 2024 s-au înscris doar cinci noi donatori în Registru, iar anul trecut numărul total al celor care au făcut acest gest a fost de 10. În 2023, cifra a fost de 11.

„CNAS încurajează toate persoanele care vor să ajute la salvarea unei vieţi să ia în considerare înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice”, a mai subliniat Horațiu Moldovan.

Potrivit legislației și regulilor medicale în vigoare, donatori voluntari de celule stem hematopoietice pot deveni persoanele cu vârste între 18 și 45 de ani, aflate în stare bună de sănătate.

Înscrierea se poate face online, pe platforma oficială registru-celule-stem.ro, sau direct la unul dintre cele patru centre acreditate din țară – București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

„Pasul de la a fi voluntar la a fi donator trece prin etapa iniţială de prelevare a probelor de sânge sau de celule din mucoasa bucală, apoi se compară caracteristicile genetice ale voluntarului cu ale pacienţilor care au nevoie de transplant. În cazul în care sunt îndeplinite criteriile de compatibilitate, urmează etapa analizelor suplimentare şi, ulterior, donarea propriu-zisă de celule stem”, a explicat preşedintele CNAS.

Această procedură respectă standardele internaționale, fiind sigură pentru voluntari și vitală pentru pacienți.

Autoritățile sanitare speră că noua măsură de sprijin, prin care donatorii primesc gratuit calitatea de asigurat la sănătate, va stimula mai multe persoane să facă pasul decisiv către înscriere și donare efectivă.

Astfel, România transmite un semnal puternic de recunoaștere pentru gesturile altruiste care pot însemna diferența între viață și moarte pentru pacienții cu boli hematologice sau imunologice grave.