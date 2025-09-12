Cel mai mare risc pentru mașinile cu CASCO nu sunt accidentele, arată UNSAR

Mașinile asigurate CASCO se confruntă zilnic cu multiple pericole, însă vandalismul se află în fruntea listei ca frecvență a daunelor. Potrivit datelor prezentate de UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, în fiecare zi aproximativ 60 de șoferi descoperă că autoturismul lor a fost avariat în urma unor astfel de fapte, beneficiind ulterior de despăgubiri prin polița CASCO. „Poliţa CASCO trebuie să fie nelipsită, căci acoperă o gamă variată de riscuri – coliziuni, furt, incendiu, fenomene naturale sau vandalism”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte & director general al UNSAR.

În afara accidentelor rutiere, cele mai costisitoare despăgubiri CASCO sunt cauzate de incendii, unde valoarea medie a unei daune ajunge la aproximativ 13.200 de euro. Inundațiile ocupă locul al doilea, cu peste 9.000 de euro pentru fiecare dosar. Furturile și furtunile aduc pagube de câteva mii de euro, în timp ce căderile de corpuri produc, în medie, prejudicii de 1.200 de euro.

Comparativ cu anul trecut, primele luni ale lui 2025 au arătat o creștere semnificativă a valorii despăgubirilor: +32% pentru furtuni, +24% pentru furturi și +17% pentru căderile de corpuri. „Cifrele vorbesc de la sine. Astfel, cele mai mari pagube, excluzând accidentele rutiere, apar în urma incendiilor”, subliniază UNSAR în analiza sa.

Deși incendiile și inundațiile provoacă cele mai mari pierderi financiare, vandalismul este riscul întâlnit cel mai des. În fiecare zi, aproximativ 60 de dosare CASCO se deschid ca urmare a unor astfel de incidente. În plus, zilnic se plătesc peste 13 dosare pentru daune produse de căderi de corpuri și aproape 10 cauzate de furtuni.

„De la furtuni şi căderi de corpuri, până la incendii sau furturi, poliţa CASCO reprezintă #planulB pentru orice şofer responsabil”, a explicat Alina Bărbulescu, specialist în asigurări generale în cadrul UNSAR.

UNSAR a fost înființată în 1994 și reunește 21 de companii de profil, care acoperă peste 90% din piața locală a asigurărilor. Organizația are ca obiectiv principal reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, dar și promovarea unor practici sustenabile în domeniu. Din 2007, UNSAR este membru al Insurance Europe, federația europeană a asigurătorilor și reasigurătorilor.

Potrivit datelor oficiale, companiile de asigurări din România plătesc zilnic despăgubiri de peste 6,5 milioane de euro, confirmând importanța protecției financiare oferite prin polițele facultative CASCO.