Victor Ponta consideră că președintele Nicușor Dan nu ar trebui să îl schimbe în acest moment pe Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), în urma informațiilor apărute în spațiul public despre activitatea acestuia. Fostul premier susține că o asemenea decizie ar putea fi interpretată drept o cedare în fața presiunilor.

Ponta a criticat atitudinea celor care îi cer acum lui Nicușor Dan să îl înlăture pe Pahonțu, după ce anterior i-au susținut pe Traian Băsescu și Klaus Iohannis, președinți care l-au menținut în funcție.

Fostul premier consideră că responsabilitatea pentru menținerea lui Lucian Pahonțu în fruntea SPP nu îi aparține exclusiv actualului șef al statului. În opinia sa, cei care l-au susținut pe Traian Băsescu, apoi pe Klaus Iohannis și, ulterior, pe Nicușor Dan ar trebui să își asume și faptul că Pahonțu a rămas în funcție.

„În opinia mea, e nevoie ca influencerii, formatorii de opinie, care l-au susținut pe Traian Băsescu, după aceea pe Klaus Iohannis și după aceea pe Nicușor Dan, să se uite ei în oglindă: „Domnule, totuși, nu ne place de Pahonțu, dar Traian Băsescu l-a numit, Iohannis l-a ținut, Nicușor îl ține.” E problema lor până la urmă, poate că gândirea lor e greșită. În al doilea rând, eu cu SPP, cât am fost prim-ministru, am lucrat foarte bine, e un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere. Iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fi fost eu ales președinte anul trecut — sunt convins și Crin Antonescu sau Simion —, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef,” a declarat, pentru Digi24, Victor Ponta.

Victor Ponta susține că o eventuală demitere a lui Lucian Pahonțu, în contextul actual, ar transmite un mesaj greșit. El consideră că președintele ar ajunge să reacționeze la presiunile venite din partea celor care îl critică pentru că nu îl schimbă pe șeful SPP.

„Faptul că Nicușor Dan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dea acuma afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Fritz primar. Dar, repet, cred că problema principală e ca cei care… Aici, din fericire, nu mă simt deloc vinovat, că nu l-am susținut nici pe Traian Băsescu, nici pe Iohannis, nici pe Nicușor Dan. Dar cei care i-au susținut pe cei trei președinți și acum îi acuză că de ce îl țin pe Pahonțu sunt cel puțin ipocriți, din punctul meu de vedere, ca să nu folosesc un termen mai tare,” a adăugat Ponta.

Nicușor Dan a abordat și el situația șefului SPP în timpul vizitei de la Chișinău. Președintele României a spus că nu consideră justificată controversa apărută în jurul lui Lucian Pahonțu după dezvăluirile Recorder.

Șeful statului a arătat că nu a făcut o evaluare managerială individuală a lui Pahonțu. În același timp, Nicușor Dan a susținut că persoanele implicate în acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe funcții importante în stat și a afirmat că șeful SPP nu se află într-o asemenea situație.