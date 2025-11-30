Ce să verifici înainte să cumperi o mașină second-hand

Achiziţia unei maşini second-hand reprezintă o decizie importantă care implică nu doar costul iniţial, ci şi riscuri ascunse. Pentru o investiţie sigură, este esenţial să urmezi un set clar de verificări înainte de semnarea contractului.

Un prim pas fundamental este să verifici dacă maşina are toate documentele în regulă şi dacă este înregistrată legal în România. Conform Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), printre recomandările de bază pentru achiziţia de maşini second-hand se numără verificarea certificatelor de înmatriculare, a istoricului tehnic, dar şi a eventualelor uzuri sau semne că automobilul a suferit reparaţii majore.

De asemenea, pe site-ul ECC Romania, se precizează că maşinile aduse din alte state membre UE trebuie să aibă certificat de conformitate şi dovada plăţii taxelor aferente dacă este cazul.

Verifică dacă vânzătorul este proprietarul înregistrat şi dacă a fost declarată furată sau avariată. Un raport VIN (Vehicle Identification Number) poate scoate la iveală astfel de informaţii.

O maşină cu un istoric transparent oferă siguranţă sporită cumpărătorului. Roaming Romania recomandă obţinerea unui raport de verificare a numărului VIN care să indice dacă maşina a fost implicată în accidente, dacă kilometrajul este real sau dacă a fost folosită în alte scopuri.

Verifică dacă numărul de kilometri este real în raport cu anul de fabricaţie şi cu starea generală a maşinii. De exemplu, dacă vehiculul are zece ani, dar prezintă o uzură mai mare decât arată kilometrajul, există un posibil semn de neconcordanţă. Consultă cartea de service pentru a vedea dacă reviziile au fost făcute la intervalele recomandate de producător, câţi proprietari a avut maşina înainte şi dacă au existat avarii majore.

Un aspect important îl reprezintă starea exterioară şi interioară a maşinii - detalii care oferă indicii asupra utilizării anterioare sau asupra unor intervenţii ascunse. ANPC precizează că trebuie să fii atent la uzura volanului, starea anvelopelor, la intervenţii de rugină sau îndoirea panourilor care pot indica accidente.

Un ghid general pentru vehicule second-hand îi atrage atenţia cumpărătorului asupra următoarelor: alinierea panourilor (pot sugera reparaţii după impact), starea uleiului şi lichidelor (uleiul care conţine resturi albe poate indica probleme serioase) sau uzura sistemului de frânare.

În interior, verifică funcţionarea geamurilor electrice, a sistemului de climatizare şi dacă există mirosuri sau umiditate — toate acestea pot arăta neglijenţă în întreţinere.

Un test-drive reprezintă un moment esenţial înainte de cumpărare. În timpul acestuia verifică cum porneşte motorul, dacă schimbările de viteză (mai ales la cutii automate) sunt line sau dacă frânele funcţionează prompt. De asemenea, ascultă motorul — un sunet neregulat, scurgeri vizibile sau fumul excesiv la evacuare pot indica defecţiuni grave. În plus, cere să verifici toate sistemele electrice funcţionează: faruri, semnalizare, senzori.

Sistemele electronice moderne pot oferi indicii clare despre starea reală a unei maşini second-hand. O verificare realizată într-un service autorizat poate evidenţia erori stocate în unitatea de control, probleme ale sistemelor de siguranţă, ale injectoarelor sau ale senzorilor importanţi.

Multe dintre aceste coduri rămân înregistrate chiar dacă au fost şterse într-un service neautorizat, iar o diagnoză profesionistă poate arăta dacă maşina a fost folosită intensiv, dacă a circulat cu defecţiuni sau dacă a avut intervenţii repetate.

Pe lângă defectele evidente, este important să analizezi starea pieselor consumabile, care pot genera cheltuieli rapide după achiziţie. Distribuţia, ambreiajul, amortizoarele, discurile şi plăcuţele de frână, precum şi anvelopele pot necesita înlocuire dacă prezintă uzură avansată.

Verifică şi anul de fabricaţie al componentelor precum bateria sau anvelopele – chiar dacă arată în regulă, pot avea o durată de utilizare depăşită. Multe service-uri auto recomandă să soliciţi vânzătorului facturi sau dovezi ale intervenţiilor majore din trecut, pentru a evita situaţiile în care trebuie să investeşti sume semnificative imediat după cumpărare.