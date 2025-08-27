Social Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar sări simultan de pe planeta Pământ







Un scenariu neobișnuit ridică o întrebare: ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii de pe planetă ar sări în același timp? Deși un astfel de eveniment global nu ar putea fi organizat în realitate, câțiva cercetători au încercat să ofere o explicație științifică.

Un cercetător a calculat că un salt simultan al întregii populații ar putea deplasa planeta cu doar o fracțiune din orbita sa.

Pentru a testa efectele la scară mai mică, jurnalistul și prezentatorul științific Greg Foot a organizat un experiment pentru Earth Lab al BBC. El a reușit să adune 50.000 de participanți care au sărit în același timp, iar mișcarea a generat un cutremur detectat pe o rază de 1,5 kilometri.

„Iar apoi, făcând un calcul matematic simplu, aș putea determina ce s-ar întâmpla dacă toată lumea de pe Pământ ar sări în același timp și cum ar influența acest lucru viteza de rotație a planetei”, a spus acesta, într-un videoclip postat pe Youtube, potrivit romaniatv.net.

Cutremurele puternice pot influența viteza de rotație a Pământului. Acest fenomen a fost observat în 2011, când seismul devastator din Japonia a accelerat ușor rotația planetei și a scurtat durata unei zile cu 1,8 microsecunde. Pornind de la acest exemplu, Greg Foot a considerat că un salt simultan al întregii populații ar putea produce un efect similar asupra rotației Pământului, potrivit IFL Science.

La o distanță de 1,5 kilometri, echipa lui Greg Foot a înregistrat un cutremur de 0,6 grade pe scara Richter. Totuși, după ce a extins calculele la nivelul întregii populații de opt miliarde de oameni, a concluzionat că ipoteza nu se confirmă.

„Cutremurele nu influențează rotația planetei până când nu ating cel puțin opt grade, iar pentru asta ar fi nevoie de șapte miliarde de ori mai mulți oameni decât locuiesc în prezent pe planetă. Așadar, legenda este complet neadevărată. Nu poți mișca planeta dacă toată lumea sare în același timp; nici măcar nu poți schimba cât de repede se rotește. Nu există niciun adevăr în asta”, a sconcluzionat acesta, potrivit sursei citate anterior.

În acest context, rămâne o singură întrebare: am putea mișca planeta în vreun fel? Fizicianul Rhett Allain a încercat să ofere un răspuns la această întrebare. El a estimat greutatea medie a oamenilor și a copiilor, precum și masa Pământului, apoi a presupus că toată populația ar sări simultan, pe o distanță de 0,3 metri, în același loc, pentru ca mișcările să nu se anuleze.

Pe baza acestor calcule, Allain a concluzionat că planeta s-ar deplasa cu aproximativ o sutime din raza unui atom de hidrogen.

Ce s-ar întâmpla dacă toți locuitorii unei emisfere longitudinale ar sări simultan, iar cei din cealaltă jumătate ar rămâne nemișcați? Ar putea fi observată vreo deplasare a Pământului în scurtul interval până la aterizare?

Ipoteza pornește de la o distribuție perfectă a populației în ambele emisfere, cu salturi doar în Emisfera Estică. Persoanele aflate chiar pe Meridianul Principal și pe Linia Internațională a Datei s-ar anula reciproc, însă, pe măsură ce ne apropiem de punctul 0°N, 90°E — centrul Emisferei Estice — componenta forței se cumulează. Aceasta ar crea o forță netă orientată spre Emisfera Vestică. Mișcarea ar exista, dar nu ar fi perceptibilă.

Masa totală a populației este incomparabil mai mică decât cea a Pământului, planeta fiind de aproximativ 10 trilioane de ori mai grea. Dacă toți cei opt miliarde de oameni s-ar aduna pe o jumătate a globului și ar sări simultan, centrul de masă al sistemului format din Pământ și oameni și-ar continua traiectoria. Legea conservării impulsului ar determina însă o mică viteză de recul a planetei, care ar fi apoi anulată de atracția gravitațională. Astfel, în momentul în care toți oamenii ar ateriza, Pământul ar reveni pe traiectoria sa normală, potrivit Stack Exchange.