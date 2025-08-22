Social Nou cutremur în Oltenia, o zonă atipică pentru mișcări seismice







Un nou cutremur cu o magnitudine de peste patru grade pe scara Richter s-a produs, vineri, în Oltenia, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul, care s-a produs la o adâncime de pste 15 km, s-a resimțit în județul Gorj, mai spus seismologii.

Potrivit INCDFP, cutremurul a fost de intensitate medie.

”În ziua de 22 August 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în Oltenia, Gorj, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km”, anunță ei.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km NV de Targu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Ramnicu Valcea.

Alte două cutremure similare ca magnitudine, de 4,4 pe Richter, au avut loc pe 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

În decursul lunii august, în România s-au produs 12 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7 grade pe Richter.

Pe 17 august, zeci de persoane au fost rănite după ce un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter a lovit provincia Sulawesi, din centrul Indoneziei.

Pe 12 august, un cutremur cu magnitudinea 6,3 a lovit provincia indoneziană Papua. Epicentrul seismului, produs la ora 08:24 GMT, a fost localizat la o adâncime de 10 kilometri, la aproximativ 193 de kilometri nord-vest de oraşul Abepura, în Papua.

Indonezia se află pe aşa-numitul "Cerc de Foc al Pacificului", o zonă cu o activitate seismică foarte mare unde se întâlnesc mai multe plăci tectonice şi se produce un număr mare de cutremure.