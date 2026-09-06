Ce rol are sertarul de sub cuptor. Mulți îl folosesc greșit

Sertarul aflat sub cuptor este folosit în multe bucătării pentru tăvi, tigăi sau alte ustensile care nu mai încap în dulapuri. Totuși, funcția lui nu este întotdeauna depozitarea. În funcție de modelul aragazului sau al cuptorului, acel spațiu poate avea un rol complet diferit.

Unele aparate sunt prevăzute cu un sertar special pentru menținerea preparatelor calde, în timp ce altele folosesc zona de sub cuptor pentru funcția grill. Există însă și modele la care producătorul a conceput sertarul exclusiv pentru depozitarea vaselor de gătit. Din acest motiv, înainte de a-l umple cu tigăi, prosoape sau recipiente din plastic, este important să verifici manualul aparatului.

La anumite cuptoare, sertarul inferior este un „warming drawer”, adică un compartiment destinat păstrării preparatelor deja gătite la o temperatură potrivită pentru servire. Specialiștii explică în manualele sale că rolul unui astfel de sertar este de a menține calde alimente precum legumele, carnea, sosurile, preparatele la cuptor, chiflele sau produsele de patiserie.

Nu este însă conceput, în mod normal, pentru a găti alimente crude sau pentru a încălzi de la zero mâncarea rece. Preparatele ar trebui să fie deja fierbinți atunci când sunt introduse în sertar.

Funcția poate fi utilă mai ales atunci când pregătești mai multe feluri de mâncare și nu reușești să le termini în același timp. Preparatul făcut primul poate fi păstrat cald până când restul mesei este gata.

La unele modele, sertarul poate fi utilizat inclusiv pentru încălzirea farfuriilor înainte de servirea mesei.

Există și aragazuri, în special anumite modele pe gaz, în cazul cărora compartimentul inferior este un sertar pentru grill. Asta înseamnă că zona respectivă este destinată gătirii alimentelor la temperatură ridicată, nu păstrării tigăilor sau a altor obiecte.

Whirlpool diferențiază explicit între modelele prevăzute cu „broiler drawer” și cele cu „storage drawer”. Sertarul de tip grill permite rumenirea preparatelor sub cavitatea principală a cuptorului, în timp ce sertarul de depozitare poate fi folosit pentru vase și tigăi.

Într-un astfel de compartiment pot fi rumenite rapid anumite preparate, însă utilizarea exactă depinde de model și de instrucțiunile producătorului.

Tocmai de aceea, folosirea automată a tuturor sertarelor inferioare drept spațiu de depozitare poate fi o greșeală.

Există însă și multe cuptoare la care explicația este mult mai simplă: sertarul chiar a fost conceput pentru depozitare. GE Appliances arată că sertarele de depozitare ale anumitor aragazuri sunt destinate vaselor și tăvilor rezistente la căldură.

Chiar și în acest caz, însă, nu orice obiect ar trebui ținut acolo. Sertarul se poate încălzi atunci când cuptorul funcționează, motiv pentru care producătorii recomandă evitarea obiectelor care se pot topi sau aprinde.

GE avertizează că în sertarul pentru depozitare nu ar trebui puse prosoape, hârtie, cărți de bucate sau alte materiale sensibile la căldură.

Aceeași regulă este valabilă pentru recipientele din plastic sau alte obiecte care se pot deforma atunci când temperatura crește.

Cel mai sigur răspuns se găsește în manualul aparatului. Dacă pe panoul cuptorului apare o funcție precum „Warming Drawer” sau „Warm”, sertarul este probabil destinat păstrării alimentelor calde. Dacă aparatul are o funcție „Broil”, iar manualul indică utilizarea compartimentului inferior pentru aceasta, sertarul poate face parte din sistemul de grill.

În lipsa acestor funcții, este posibil să fie pur și simplu un sertar pentru depozitare, însă și în acest caz trebuie verificată documentația modelului.

Publicația americană The Kitchn atrage atenția asupra aceleiași diferențe: sertarul de sub cuptor poate fi, în funcție de aparat, un compartiment pentru încălzire, unul pentru grill sau doar un spațiu suplimentar pentru depozitare.

Așadar, obiectele depozitate de ani întregi sub cuptor nu se află neapărat în locul potrivit. Funcția sertarului depinde de construcția aparatului, iar manualul producătorului rămâne cea mai sigură metodă de a afla pentru ce a fost conceput.