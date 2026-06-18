Judecătorii Secției de Contencios Administrativ și Fiscal de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) ar putea pronunța joi sentința în dosarul de integritate al liderului USR, Dominic Fritz.

Dosarul a fost înregistrat pe 6 aprilie 2026 și a avut doar două termene de judecată. Cazul vizează o acuzație formulată de Agenția Națională de Integritate (ANI), respectiv un presupus conflict de interese administrativ.

Potrivit raportului ANI, în anul 2020, la începutul primului mandat de primar, Dominic Fritz ar fi aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), modificare care ar fi avantajat o firmă la care era asociat un arhitect de la care primarul contractase anterior un împrumut personal pentru campania electorală.

În februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația formulată de Fritz și a menținut raportul ANI. Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibilă o cerere de revizuire depusă de acesta.

Dominic Fritz a susținut că interpretarea ANI este abuzivă și folosită ca instrument politic, precizând public că nu își va pierde mandatul de primar și nici funcția de președinte al USR.

Dacă ÎCCJ respinge recursul și menține decizia Curții de Apel, raportul ANI devine definitiv, iar potrivit articolului 160 din Codul administrativ, mandatul unui ales local încetează automat.

Horia Georgescu, fostul șef al ANI, a explicat că, în situația în care ÎCCJ respinge recursul și menține raportul ANI, constatarea devine definitivă. Acesta a subliniat că este vorba despre conflict de interese administrativ, nu despre incompatibilitate.

Potrivit explicațiilor sale, consecințele posibile ar fi:

Interdicția de 3 ani de a ocupa orice funcție publică eligibilă, respectiv primar, consilier local sau județean, președinte de consiliu județean, deputat sau senator. Acesta a amintit că, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, sintagma „aceeași funcție” din Legea nr. 176/2010 trebuie interpretată ca referindu-se la toate funcțiile eligibile prevăzute de lege, nu doar la funcția de primar.

Diminuarea indemnizației cu 10% pentru maximum 6 luni. Aceasta ar fi sancțiunea disciplinară prevăzută de articolul 228 alineatul (5) din Codul administrativ pentru încălcarea regimului conflictului de interese de către un ales local. Raportul definitiv ar urma să fie comunicat prefectului, iar sancțiunea ar putea fi aplicată în termen de cel mult 6 luni.

Posibila încetare a mandatului actual de primar, situație pe care acesta a descris-o ca fiind neclară legislativ, dar care ar putea fi clarificată în motivarea deciziei ÎCCJ.

Horia Georgescu a arătat că există două interpretări juridice.

Prima interpretare, derivată din Codul administrativ, prevede că articolul 160 alineatul (1) litera b) stabilește încetarea mandatului de primar pentru stare de incompatibilitate, fără a enumera conflictul de interese. În acest context, articolul 228 alineatul (5) prevede distinct sancțiunea diminuării indemnizației cu 10% pentru conflictul de interese. Pe această interpretare, confirmarea raportului ANI nu ar duce la pierderea mandatului, ci la sancțiunea financiară și la interdicția de 3 ani, aplicabilă ulterior.

Ca exemplu, el a amintit că în decembrie 2025, Prefectura Caraș-Severin a aplicat diminuarea indemnizației unui primar după confirmarea unui conflict de interese administrativ, fără a constata încetarea mandatului.

A doua interpretare, reținută de Curtea de Apel Timișoara în dosarul lui Dominic Fritz, pornește de la considerentele unei decizii ÎCCJ nr. 74/2020, în care s-a afirmat că, pentru aleșii locali cu raport definitiv de incompatibilitate sau conflict de interese, mandatul încetează de drept prin ordin al prefectului. Curtea de Apel Timișoara ar fi preluat această interpretare și ar fi indicat expres ca efecte încetarea mandatului și interdicția de 3 ani.

În acest context, Horia Georgescu a apreciat că riscul pierderii mandatului este ridicat în cazul concret, în special dacă motivarea ÎCCJ confirmă această interpretare și nu se limitează la legalitatea raportului ANI.

El a explicat că, în situația emiterii unui ordin de încetare de către prefect, acesta poate fi contestat în contencios administrativ în termen de 10 zile, iar instanța trebuie să soluționeze cauza în 30 de zile, hotărârea primei instanțe fiind definitivă.

Horia Georgescu a mai arătat că actul administrativ legat de conflictul de interese poate fi declarat nul absolut, însă acest lucru nu presupune automat anularea tuturor actelor urbanistice adoptate, fiind necesară o procedură judiciară separată.

De asemenea, acesta a precizat că hotărârea administrativă nu atrage automat răspundere penală, amendă penală sau închisoare, iar o astfel de răspundere ar necesita un dosar penal distinct.

Interdicția prevăzută de Legea nr. 176/2010 nu ar afecta automat funcțiile politice interne dintr-un partid.

În concluzie, el a arătat că, dacă ÎCCJ confirmă raportul ANI, interdicția electorală de 3 ani este clară, sancțiunea de 10% este expres prevăzută de lege, iar pierderea mandatului actual rămâne posibilă, dar contestabilă, în contextul contradicțiilor existente în Codul administrativ.