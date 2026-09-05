Toamna schimbă radical condițiile de drum: temperaturile scad, apar ploile dese, ceața și zilele mai scurte. Aceste condiții scot la iveală o serie de probleme care vara au trecut aproape neobservate și care, dacă sunt ignorate, pot duce la pană sau la costuri mai mari.

Una dintre cele mai frecvente este bateria slabă. Căldura din timpul verii uzează acumulatorul, iar diminețile mai reci îl pun la încercare. Apar porniri greoaie sau, în cazurile mai serioase, mașina refuză să mai pornească. Dacă bateria are peste trei-patru ani, o verificare înainte de sezonul rece este recomandată.

Presiunea din anvelope scade odată cu temperatura. Ca regulă orientativă, la fiecare 10 grade în minus, presiunea poate scădea cu 0,07–0,14 bari. Anvelopele insuficient umflate cresc consumul, se uzează mai repede și reduc aderența pe carosabilul ud, acoperit frecvent de frunze.

Vizibilitatea devine o problemă reală. Ștergătoarele uzate dungăresc parbrizul, farurile murdare sau slabe nu mai luminează suficient, iar sistemul de dezaburire, nefolosit toată vara, poate funcționa defectuos.

Frunzele ude pe asfalt, combinate cu ploaia, transformă frânarea într-o manevră mai riscantă, mai ales dacă plăcuțele sau discurile sunt deja uzate.

Sistemul de încălzire și cel de dezaburire merită și ele atenție. După luni întregi în care a funcționat doar aerul condiționat, toamna se descoperă că radiatorul de habitaclu nu mai încălzește corespunzător sau că ventilatoarele și clapetele nu mai răspund cum trebuie.

Nu în ultimul rând, frunzele pot înfunda grilajele de aerisire de la baza parbrizului și scurgerile caroseriei, generând miros de mucegai sau chiar infiltrarea apei în habitaclu. Filtrul de habitaclu înfundat agravează situația.

O verificare rapidă a bateriei, anvelopelor, ștergătoarelor, farurilor, antigelului și sistemului de încălzire poate preveni multe neplăceri. Toamna este momentul potrivit pentru aceste controale, înainte ca temperaturile să scadă și mai mult.