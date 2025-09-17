Ce poți face dacă ți-ai pierdut permisul auto. Adio cozi interminabile

Șoferii care își pierd permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare pot obține acum duplicatele acestor documente direct prin platforma online a Direcției Generale de Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPI). Accesul la serviciu necesită crearea unui cont de utilizator, realizat printr-o singură verificare a identității la un ghișeu. După înregistrare, toate formalitățile pot fi gestionate online, fără a mai fi nevoie de deplasarea fizică la ghișeu.

Începând cu iulie 2025, șoferii au posibilitatea de a solicita online și duplicate ale certificatelor de înmatriculare. Serviciul este disponibil tuturor cetățenilor, indiferent de domiciliu, atâta timp cât dețin un cont valid pe platforma DGPI, a precizat instituția pentru avocatnet.ro.

De asemenea, DGPI a reamintit că, încă de anul trecut, există serviciul electronic pentru obținerea duplicatelor permiselor de conducere, accesibil tuturor deținătorilor de permis cu cont validat.

Crearea contului presupune o singură vizită la orice ghișeu de permise sau înmatriculări, unde se face verificarea identității pe baza actului de identitate. După aceasta, utilizatorii pot folosi toate serviciile online disponibile.

„Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere poate fi transmisă și prin intermediul secțiunii SERVICII ONLINE site-ului nostru. Pentru accesarea acestui serviciu aveți nevoie de un cont care se poate obține prin prezentarea o singură dată la ghișeul oricărui Serviciu Public Comunitar Regim Permise de conducere și Înmatriculare a Vehiculelor”, arată DGPI.

În schimb, duplicatul plăcilor de înmatriculare nu se poate solicita online și poate fi obținut doar direct de către conducătorii auto la ghișeele Serviciilor Publice Comunitare pentru Regimul Permiselor de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor.

Pentru a veni în sprijinul șoferilor aflați în această situație, Direcția Generală de Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPI) a lansat un tutorial legat de platforma de înmatriculări. Deși serviciul fusese anunțat încă din 2023, momentan acesta este accesibil doar locuitorilor din București.

Registrul Auto Român (RAR) eliberează duplicate ale cărții de identitate a vehiculului (CIV) la oricare dintre sediile din țară, fără a ține cont de domiciliul solicitantului. Programările se pot realiza fie online, fie prin call-center.

Pentru a obține duplicatul CIV, conducătorii auto trebuie să prezinte vehiculul pentru identificare, împreună cu actul de identitate și certificatul de înmatriculare. Dacă șoferul nu figurează ca deținător al vehiculului, sunt necesare documente care să ateste dreptul legal de proprietate, cum ar fi contractul de vânzare-cumpărare sau factura.

În situația în care șoferul nu este deținătorul vehiculului sau proprietarul este o persoană juridică, este nevoie de un document care să certifice dreptul de reprezentare: împuternicire notarială pentru persoane fizice și delegație pentru persoane juridice.