Evaluarea sănătății cardiovasculare nu se rezumă întotdeauna la măsurarea tensiunii arteriale sau la un consult de rutină. În funcție de vârstă, simptome, factori de risc și istoricul medical, medicul poate recomanda diferite investigații pentru a verifica modul în care funcționează inima și circulația și pentru a identifica din timp eventualele probleme.

Unele analize și teste sunt simple și pot face parte din evaluările obișnuite, în timp ce altele sunt recomandate doar atunci când există anumite simptome sau suspiciuni. Este important ca investigațiile să fie alese individual, deoarece nu toate testele sunt necesare pentru fiecare persoană.

În acest articol, vei afla care sunt principalele investigații care pot fi recomandate pentru evaluarea sănătății cardiovasculare, ce informații oferă fiecare și în ce situații pot fi utile.

Orice evaluare începe cu discuția cu medicul. În timpul consultației, cardiologul îți analizează istoricul medical, antecedentele familiale și stilul de viață. Te întreabă despre:

episoade de durere toracică sau presiune în piept

palpitații, amețeli sau leșin

oboseală la eforturi mici

valori crescute ale tensiunii sau colesterolului

Examenul clinic include măsurarea tensiunii arteriale, ascultarea inimii și a plămânilor, evaluarea pulsului și verificarea eventualelor edeme. Pe baza acestor date, medicul decide dacă este suficient un set de analize de bază sau dacă ai nevoie de investigații suplimentare.

Pentru multe persoane active, fără simptome, dar cu factori de risc (fumat, stres intens, sedentarism), se recomandă o evaluare completă la intervale regulate.

Tensiunea arterială oferă informații rapide despre presiunea din artere. Valorile peste limitele recomandate, menținute în timp, cresc riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Dacă medicul suspectează variații mari ale tensiunii, poate recomanda:

Monitorizare la domiciliu, cu aparat validat. Holter de tensiune pe 24 de ore, care înregistrează valorile inclusiv în somn.

De exemplu, dacă în cabinet ai 150/90 mmHg, dar acasă valorile sunt normale, monitorizarea pe 24 de ore clarifică situația și evită un tratament inutil.

Electrocardiograma înregistrează activitatea electrică a inimii. Testul durează câteva minute și nu provoacă disconfort. Poate evidenția:

tulburări de ritm (aritmii)

semne de ischemie (irigare insuficientă a inimii)

urme ale unui infarct mai vechi

Dacă ai palpitații care apar sporadic, medicul poate recomanda Holter EKG pentru 24–72 de ore. Dispozitivul înregistrează continuu ritmul cardiac și corelează simptomele cu eventualele modificări.

Ecocardiografia folosește ultrasunete pentru a analiza structura și funcția inimii. Este o investigație neinvazivă, utilizată frecvent pentru evaluare uzuală. Medicul observă:

dimensiunea cavităților cardiace

funcționarea valvelor

fracția de ejecție (procentul de sânge pompat la fiecare contracție)

O fracție de ejecție peste 50% indică, în majoritatea cazurilor, o funcție de pompare bună. Valori mai mici pot sugera o disfuncție care necesită monitorizare sau tratament personalizat.

Analizele completează imaginea oferită de investigațiile imagistice.

Acesta include:

colesterol total

LDL (colesterol asociat cu depuneri pe artere)

HDL (colesterol cu efect protector)

trigliceride

Un LDL crescut, asociat cu HDL scăzut, indică un risc mai mare de ateroscleroză. Medicul interpretează valorile în funcție de vârstă, sex și alte afecțiuni.

Diabetul afectează vasele de sânge și accelerează apariția complicațiilor cardiovasculare. Hemoglobina glicată (HbA1c) arată media glicemiilor din ultimele trei luni și ajută la stabilirea unui plan de monitorizare.

În anumite situații, medicul poate solicita:

proteina C reactivă ultrasensibilă (inflamație vasculară)

lipoproteina(a), factor de risc genetic

creatinină, pentru evaluarea funcției renale

Aceste teste se recomandă selectiv, în funcție de profilul tău clinic.

Testul de efort presupune mers pe bandă sau pedalat pe bicicletă, în timp ce medicul monitorizează EKG-ul și tensiunea. Este util dacă ai dureri toracice la efort sau dacă vrei să verifici capacitatea funcțională înainte de a începe un program sportiv intens.

Dacă apar modificări pe traseul EKG sau simptome specifice, medicul poate indica investigații suplimentare.

Pentru persoanele care nu pot face efort fizic susținut, se folosesc medicamente care stimulează inima temporar. Testul se asociază cu ecografie sau scintigrafie, pentru rezultate stabile și o evaluare mai clară a fluxului sanguin.

Această metodă arată cum circulă sângele prin mușchiul cardiac. Se utilizează o substanță radioactivă în doză mică, considerată sigură pentru utilizare uzuală. Investigația identifică zonele slab irigate și ajută la decizia privind tratamentul.

Angio-CT-ul vizualizează arterele coronare și poate detecta îngustări sau plăci de aterom. Se recomandă frecvent persoanelor cu risc intermediar, pentru clarificarea diagnosticului.

Procedura implică administrarea unei substanțe de contrast, astfel că medicul verifică în prealabil funcția renală și eventualele alergii.

RMN-ul cardiac oferă imagini detaliate ale mușchiului inimii. Este util în evaluarea cicatricilor post-infarct, a inflamațiilor sau a cardiomiopatiilor. Nu utilizează radiații ionizante, însă nu este indicat pacienților cu anumite dispozitive metalice implantate.

Coronarografia este o procedură invazivă prin care medicul introduce un cateter într-o arteră și injectează substanță de contrast pentru a vizualiza direct vasele inimii. Dacă identifică o îngustare importantă, poate monta un stent în aceeași ședință.

Se recomandă după ce alte teste sugerează blocaje relevante sau în situații acute.

Dacă ai episoade de leșin sau palpitații rare, medicul poate indica:

Holter EKG prelungit

event recorder, activat la apariția simptomelor

test tilt (masa înclinată), pentru evaluarea sincopei

Aceste metode corelează simptomele cu modificările tensiunii și ale ritmului cardiac.

Ia în calcul o evaluare dacă observi:

durere toracică repetitivă

respirație dificilă la eforturi mici

palpitații persistente

valori crescute ale tensiunii sau colesterolului

Dacă apar simptome intense sau brusc instalate, solicită asistență medicală de urgență.

Pentru o evaluare completă, poți opta pentru un consult la cardiologie în cadrul Grupului Medical NORD. Aici ai acces rapid la investigații, echipamente moderne și o echipă care stabilește traseul complet: diagnostic corect, tratament personalizat și monitorizare ulterioară.

Monitorizează-ți tensiunea acasă, menține o alimentație echilibrată, redu sarea și alimentele procesate, fă mișcare regulat și renunță la fumat. Discută cu medicul despre frecvența controalelor, mai ales dacă ai factori de risc cunoscuți.

Evaluarea cardiovasculară nu înseamnă un singur test, ci o strategie adaptată profilului tău. Programează-te pentru o consultație și discută deschis cu medicul despre investigațiile potrivite pentru tine.

Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită.