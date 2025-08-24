Ce interese sunt pentru a desființa cel mai vechi liceu agricol din Transilvania

Liceul Tehnologic Ioan Ossian (LTIO) din Șimleu Silvaniei se desființează. Chiar dacă are peste 500 de elevi. E cel mai vechi liceu agricol din Transilvania. A fost reformat spectaculos de către actualul director, Vasile Benedek. Acesta a făcut proiecte de 1 milion euro pentru a cumpăra utilaje pe care elevii să învețe să facă agricultură modernă.

Vasile Benedek e cel care impresiona o țară în 2023, când era declarat directorul anului în România pentru inovare. Decizia de a desființa liceul, luată de Inspectoratului Școlar Județean (ISJ), e una controversată. Cu atât mai mult cu cât ministrul Agriculturii promitea că nici un liceu agricol nu se desființează. Și nici nu a emis un ordin în acest sens.

Zestrea școlii pare să fie miza acestui act inexplicabil. LTIO are, pe lângă parcul de utilaje cu tractoare de ultima generație, drone, loturi experimentale, bovine, ovine și suine de diferite rase. Și mai are și peste 50 ha de teren arabil.Pe lângă clădiri: două internate, cantină, sală de sport, clădire de laboratoare, ateliere, construcții zootehnice și de specialitate, de depozitare și anexe.