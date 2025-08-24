Social
Ce interese sunt pentru a desființa cel mai vechi liceu agricol din Transilvania
- Veronica Bursașiu
- 24 august 2025, 19:56
Din cuprinsul articolului
Președinte Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, deputatul Ionel Ciunt, spune că va face tot ceea ce îi stă în putință pentru ca Liceul agricol din Șimleu Silvaniei să nu dispară. Școala pregătește meseriași în domeniile agricol, auto, alimentație publică. Este o școală care dă zero șomeri.
Liceul, condus de directorul anului 2023 în inovare
Liceul Tehnologic Ioan Ossian (LTIO) din Șimleu Silvaniei se desființează. Chiar dacă are peste 500 de elevi. E cel mai vechi liceu agricol din Transilvania. A fost reformat spectaculos de către actualul director, Vasile Benedek. Acesta a făcut proiecte de 1 milion euro pentru a cumpăra utilaje pe care elevii să învețe să facă agricultură modernă.
Vasile Benedek e cel care impresiona o țară în 2023, când era declarat directorul anului în România pentru inovare. Decizia de a desființa liceul, luată de Inspectoratului Școlar Județean (ISJ), e una controversată. Cu atât mai mult cu cât ministrul Agriculturii promitea că nici un liceu agricol nu se desființează. Și nici nu a emis un ordin în acest sens.
Patrimoniul liceului, miza desființării
Zestrea școlii pare să fie miza acestui act inexplicabil. LTIO are, pe lângă parcul de utilaje cu tractoare de ultima generație, drone, loturi experimentale, bovine, ovine și suine de diferite rase. Și mai are și peste 50 ha de teren arabil.Pe lângă clădiri: două internate, cantină, sală de sport, clădire de laboratoare, ateliere, construcții zootehnice și de specialitate, de depozitare și anexe.
"Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei (Liceul Agricol) trebuie să rămână unitate de învățământ cu personalitate juridică!", spune parlamentarul Ionel Ciunt, președinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților.
De peste 120 de ani, Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei (Liceul Agricol) pregătește tineri în domeniul agriculturii și zootehniei. Nu este doar o școală, ci un reper al educației și tradiției sălăjene, atrage atenția deputatul de Sălaj.
Ionel Ciunt: "Nu putem lăsa ca o școală cu o tradiție de peste un secol să fie pusă în pericol de interese sau decizii pripite"
Conform Legii nr. 141/2025, liceele agricole cu peste 500 de elevi își păstrează personalitatea juridică. "Astăzi, liceul are peste 540 de elevi înscriși, iar din punct de vedere bugetar funcționează corect. Nu există, așadar, motive reale pentru o reorganizare", consideră Ionel Ciunt.
Aceesta spune că a discutat și cu ministrul agriculturii, Florin Barbu, situația școlii din Șimleu Silvaniei. Acesta ar fi promis sprijin pentru menținerea liceelor agricole și pentru continuarea misiunii acestora.
"Nu putem lăsa ca o școală cu o tradiție de peste un secol să fie pusă în pericol de interese sau decizii pripite. Ca deputat și președinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților , voi face toate demersurile necesare pentru ca Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei să rămână unitate de învățământ cu personalitate juridică", spune deputatul de Sălaj Ionel Ciunt.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.