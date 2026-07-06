Camere lăsate într-o stare care necesită curățenie suplimentară, persoane cazate fără să fie trecute în rezervare, obiecte dispărute și cereri greu de imaginat. Acestea sunt doar câteva dintre situațiile cu care se confruntă frecvent proprietarii de hoteluri și pensiuni din România, potrivit unui sondaj realizat de platforma Travelminit.

Rezultatele cercetării arată că aproape patru din zece hotelieri spun că găsesc frecvent camere care necesită o curățenie suplimentară după plecarea turiștilor. În același timp, aproximativ o treime dintre proprietari afirmă că descoperă deseori că în camere sunt cazate mai multe persoane decât cele declarate la rezervare.

Una dintre cele mai frecvente situații este cea în care părinții nu declară copiii care îi însoțesc. Aproape 39% dintre hotelieri spun că întâlnesc frecvent câte un copil nedeclarat, în timp ce peste 15% au avut cazuri cu doi sau mai mulți copii neînregistrați în rezervare. De asemenea, peste 13% au descoperit și adulți cazați fără a fi declarați.

Hotelierii spun că orele de check-in și check-out reprezintă cea mai frecventă sursă de dispute cu turiștii. Peste o treime dintre respondenți afirmă că oaspeții încearcă să negocieze programul după propriile reguli.

Sondajul scoate la iveală și unele solicitări neobișnuite. Printre acestea se numără cereri de cazare încă de la ora 7:00 dimineața, solicitarea ca o zi de cazare să însemne exact 24 de ore din momentul sosirii, indiferent de ora oficială de check-out, dar și încercarea de a caza 16 persoane într-o unitate destinată doar pentru patru oaspeți.

Unii turiști au cerut prelungirea gratuită a sejurului, au încercat să introducă în camere persoane care nu figurau în rezervare sau chiar le-au solicitat hotelierilor să intervină în conflicte cu persoane care nu aveau nicio legătură cu unitatea de cazare.

Potrivit cercetării, aducerea alimentelor și băuturilor în camere este un obicei foarte răspândit. Aproape 48% dintre hotelieri spun că acest lucru se întâmplă foarte des, iar alți 24% afirmă că se confruntă des cu această situație.

Consecințele sunt vizibile imediat după plecarea turiștilor. Proprietarii reclamă pete dificile de curățat, resturi alimentare uitate în camere, costuri mai mari pentru igienizare și, în unele cazuri, apariția insectelor.

Prosoapele rămân, de departe, cele mai frecvent "uitate" în bagajele turiștilor. Pe lista obiectelor care dispar se mai află umerașele și vesela sau ustensilele de bucătărie.

Hotelierii spun însă că au întâlnit și situații greu de explicat. Printre obiectele dispărute se numără televizoare, uscătoare de păr, telecomenzi, cuverturi, perne decorative, tablouri, vaze, oale, cratițe, cuțite și chiar un topor pentru lemne.

Un proprietar a relatat că, după plecarea unor oaspeți, a descoperit că dozatoarele de gel de duș și săpun lichid fuseseră scoase din perete și golite complet.

Există însă și produse pe care turiștii le pot lua fără costuri suplimentare. Jumătate dintre hotelieri spun că articolele cosmetice de unică folosință, papucii de unică folosință și apa oferită gratuit în cameră pot fi luate în mod legal.

Peste un sfert dintre hotelieri spun că au fost nevoiți, în ultimul an, să ceară despăgubiri pentru daune provocate de turiști. Cele mai frecvente probleme sunt lenjeriile și prosoapele deteriorate, urmate de pereți pătați sau zgâriați și diverse obiecte sparte.

Dincolo de comportamentul turiștilor, proprietarii unităților de cazare spun că cea mai mare provocare a sezonului estival 2026 rămâne creșterea costurilor de funcționare. Aproape 45% dintre respondenți indică majorarea cheltuielilor operaționale drept principala problemă, în timp ce alții invocă așteptările tot mai ridicate ale clienților, concurența puternică și dificultățile generate de comportamentul unor turiști.

Sondajul a fost realizat de platforma de rezervări Travelminit, care reunește peste 9.000 de unități de cazare din România.