Vizele H-1B sunt unul dintre cele mai importante programe prin care companiile din Statele Unite pot angaja temporar specialiști din alte țări, în special în domenii precum tehnologia, ingineria, cercetarea și consultanța, potrivit U.S. Citizenship and Immigration Services (Serviciul de Cetățenie și Imigrare al Statelor Unite), USCIS.

Programul este din nou în centrul atenției după ce administrația Donald Trump a propus schimbări majore privind costurile și verificarea solicitanților. Pentru companiile americane și pentru zecile de mii de specialiști care vor să lucreze în SUA, regulile H-1B pot avea un impact direct asupra accesului pe piața muncii americane.

Viza H-1B este o viză temporară de muncă destinată persoanelor cu pregătire profesională specializată.

Prin acest program, un angajator american poate sponsoriza un cetățean străin pentru a ocupa un loc de muncă ce necesită, de regulă, studii superioare sau competențe profesionale specifice.

Cele mai multe persoane care ajung în SUA prin programul H-1B lucrează în domenii precum:

tehnologie și IT;

inginerie;

matematică și științe;

cercetare;

consultanță;

finanțe;

medicină și alte profesii specializate.

Angajatul nu poate, în mod obișnuit, să obțină singur viza. Compania sau organizația din SUA trebuie să inițieze procedura și să demonstreze că postul respectiv se încadrează în categoria unei ocupații specializate.

Congresul SUA a stabilit, în general, un plafon anual de 65.000 de vize H-1B.

Există încă 20.000 de locuri rezervate pentru persoane care au obținut diplome avansate, cum ar fi masteratul, în instituții de învățământ superior din Statele Unite.

Astfel, plafonul anual standard ajunge la 85.000 de vize.

Numărul cererilor depășește frecvent numărul locurilor disponibile, motiv pentru care autoritățile americane folosesc un sistem de selecție pentru cererile eligibile.

Există și anumite excepții de la plafon. Unele universități, organizații nonprofit de cercetare și instituții guvernamentale de cercetare pot angaja specialiști prin program fără să intre în limita anuală de 85.000 de vize.

O viză H-1B este acordată, de regulă, pentru o perioadă inițială de până la trei ani.

În anumite condiții, aceasta poate fi prelungită, iar durata totală ajunge în mod obișnuit la șase ani.

Programul este conceput pentru angajarea temporară a specialiștilor. Cu toate acestea, pentru unii beneficiari, perioada petrecută în SUA poate deveni parte dintr-un proces mai lung de imigrare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația americană.

De ce sunt vizele H-1B atât de importante pentru industria tehnologică Programul este folosit intens de companiile americane care caută angajați cu competențe tehnice și profesionale greu de găsit într-un anumit moment pe piața muncii din SUA.

India și China sunt printre cele mai importante țări de origine pentru beneficiarii programului H-1B.

Marile companii din tehnologie, dar și firmele de consultanță și outsourcing, se numără printre principalii utilizatori ai acestor vize.

Printre companiile cunoscute care au folosit programul se află giganți din sectorul tehnologic, precum Amazon, Google și Tesla. De asemenea, firme internaționale de consultanță și servicii IT, inclusiv Tata Consultancy Services, Infosys, HCL Tech și LTIMindtree, sunt printre sponsorii importanți ai vizelor H-1B.

Vizele H-1B au fost subiectul unor dispute politice și economice timp de mai mulți ani.

Criticii programului susțin că unele companii îl pot utiliza pentru a angaja lucrători străini cu costuri mai mici decât cele necesare pentru recrutarea angajaților americani. În anumite cazuri, companiile au fost acuzate că au redus numărul angajaților locali în timp ce recrutau lucrători prin programul H-1B.

De cealaltă parte, companiile și organizațiile de afaceri susțin că programul este necesar pentru ocuparea unor posturi pentru care nu există suficienți specialiști calificați în SUA.

Dezbaterea a devenit și mai importantă într-o perioadă în care piața muncii din industria tehnologică trece prin restructurări și disponibilizări.

Programul H-1B este din nou în atenție după ce administrația Donald Trump a propus creșterea masivă a costurilor pentru anumite cereri.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a propus o taxă de 103.265 de dolari pentru anumite cereri H-1B care intră sub incidența plafonului anual.

Propunerea vine după o încercare anterioară de a introduce o taxă de aproximativ 100.000 de dolari, măsură care a fost contestată în instanță.

Administrația americană susține că este nevoie de reguli mai stricte pentru a preveni abuzurile și pentru a prioritiza angajarea lucrătorilor americani.

În paralel, autoritățile au introdus și controale mai stricte pentru solicitanții de vize, în special pentru persoanele care activează în domenii tehnologice.

Numărul cererilor pentru vize H-1B a scăzut semnificativ față de anii anteriori.

Angajatorii au înregistrat aproximativ 344.000 de cereri în cel mai recent ciclu, potrivit datelor citate de Reuters. Numărul este cu peste 25% mai mic decât în 2024 și reprezintă mai puțin de jumătate din nivelul de aproximativ 759.000 de cereri înregistrat în 2023.

Scăderea vine într-un context în care procedurile de imigrare au devenit mai stricte, iar companiile își adaptează strategiile de recrutare și extindere.

Programul H-1B are un rol important în sectoarele americane care depind de forță de muncă înalt calificată.

O eventuală creștere majoră a taxelor ar putea face mult mai costisitoare recrutarea specialiștilor din străinătate, în special pentru companiile mai mici.

În același timp, susținătorii măsurilor mai stricte consideră că acestea ar putea determina angajatorii să investească mai mult în recrutarea și pregătirea lucrătorilor americani.