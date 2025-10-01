Ce este Drone wall, soluția UE pentru spațiul aerian invadat

„Drone wall” este tema centrală care domină summitul de la Copenhaga, unde liderii europeni s-au reunit miercuri cu percepția că este „acum sau niciodată” pentru consolidarea apărării blocului.

Vor decide cine conduce proiectele majore de apărare — Comisia Europeană sau statele membre — și cum se va finanța inițiativa, în contextul în care sprijinul militar al Statelor Unite pare tot mai timid, iar Rusia intensifică provocările la granițele Europei.

Europa traversează o perioadă de tensiune crescută, generată de incidente repetate de încălcare a spațiului aerian în Polonia, România, Estonia și Danemarca.

În ultima vreme, drone neidentificate au survolat infrastructuri critice, aeroporturi și facilități militare, inclusiv în Danemarca — ceea ce a dus la suspendarea traficului aerian și la instituirea unor restricții temporare privind dronele civile.

Statul danez vorbește despre posibile atacuri hibride, care includ drone, sabotaj sau operațiuni de spionaj, într-un efort de a destabiliza și dezbina Europa.

Premierul danez Mette Frederiksen a calificat situația ca fiind parte dintr‐o „război hibrid”.

În acest cadru, ideea unui „drone wall” — un sistem pan-european de detectare și interceptare a dronelor ostile — a câștigat tracțiune puternică.

Proiectul este perceput nu doar ca reacție operativă la incidentele recente, dar și ca piesă centrală în redefinirea strategiei de securitate a UE, alături de sprijin pentru Ucraina, sancțiuni mai dure contra Rusiei, și restructurarea capabilităților de apărare.

Conceptul de drone wall presupune crearea unui perimetru de apărare aeriană capabil să detecteze, urmărească și să neutralizeze drone neautorizate sau ostile. Componentele vizate includ:

Rețele de senzori de detectare — radare, senzori acustici, echipamente de bruiaj sau interferență electromagnetică.

Sistem de alertă și reacție rapidă — structuri de comandă și control interoperabile, capabile să integreze informații din mai multe state membre.

Capabilități de neutralizare — atât pe sol și maritime, cât și prin sisteme anti-dronă, interceptoare, eventual muniție specializată.

Cooperare și producție comună — utilizarea facilităților de apărare din UE, implicarea Ucrainei cu experiența sa în domeniu, și finanțare prin instrumente europene cum este SAFE.

Proiectele pilot s-au format deja: statele de pe flancul estic al UE — Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Bulgaria, Finlanda — s-au angajat să participe, iar Danemarca s-a alăturat recent. Ucraina și NATO sunt observatori/participanți, în diferite forme.

Implementarea „drone wall” se lovește de mai multe piedici:

Acordul unanim vs majoritatea calificată Pentru decizii majore, UE necesită adesea unanimitate între cele 27 de state membre — de exemplu pentru sancțiuni, deschiderea capitolelor de aderare, sau utilizarea unor fonduri importante. Unele țări axate pe suveranitate națională se opun delegării prea multor competențe către Bruxelles. Resurse financiare și instrumente de finanțare Fondul SAFE (Security Action for Europe) este unul dintre instrumentele majore avute în vedere pentru achiziții comune de armament, inclusiv componente anti-dronă. SAFE are alocat un buget de 150 miliarde euro pentru achiziții europene de securitate și apărare. Există însă dezbateri dacă se va folosi doar finanțarea națională, sau dacă se va apela la datorie comună, granturi sau reasignări bugetare. Experiență și infrastructură inegală între statele membre Nu toate țările au același nivel de capabilități tehnice, de know-how sau infrastructură de apărare (radare performante, sisteme de reacție rapidă, anti-dronă etc.). Integrarea cu Ucraina oferă experiență practică, dar integrarea efectivă necesită standardizare, interoperabilitate și investiții tehnice. Reacția Rusiei și riscul escaladării Rusia a negat implicarea în incidentele cu drone, dar acuzațiile persistente, combinate cu intervenții defensive, pot duce la tensiuni, isterie informațională sau provocări diplomatice. UE trebuie să calculeze foarte atent măsura în care răspunsurile pot fi considerate defensive, pentru a nu oferi pretext de escaladare. Întârzierea deciziilor și neînțelegerile politice Țări precum Ungaria, Slovacia sau altele care au relații mai complicate cu Rusia sau care se simt mai puțin direct amenințate pot bloca decizii, cere modificări sau condiții speciale. De exemplu, Ungaria s-a opus în mod repetat deschiderii de capitole de aderare pentru Ucraina, și poate amenința cu veto-uri.

La summitul informal al Consiliului European de la Copenhaga, „drone wall” era pe agenda centrală, alături de finanțarea apărării și sprijinul continuu pentru Ucraina. Liderii urmează să clarifice:

dacă proiectele cheie de apărare (cum este drone wall) vor fi conduse de Comisia Europeană sau de statele membre; cum se va finanța partea de producție, de achiziții și de mentenanță: prin instrumente europene precum SAFE, prin datorie comună, fonduri structurale sau creșterea bugetelor naționale;

dacă se va putea trece de la unanimitate la vot calificat în anumite decizii legate de apărare și de aderare (în special cu privire la Ucraina).

Se preconizează că un rezultat al summitului va fi o foaie de parcurs clară pentru agenda de apărare până în 2030, inclusiv termene pentru implementarea rețelelor de detectare și intervenție, precum și pentru implicarea industriei de apărare europeană și a Ucrainei.

Implementarea „drone wall” poate avea efecte profunde:

Consolidarea suveranității de apărare a UE — reducerea dependenței de Statele Unite sau de NATO exclusiv, dezvoltarea de capacități proprii pentru a proteja spațiul aerian.

Dreptul de reacție armonizat — cu criterii clare când se interceptează o dronă, cine răspunde, cum se coordonează între state, și evitarea riscului de incidente diplomatice.

Impact în industria europeană — proiectul va stimula producția de echipamente anti-dronă, senzoristică, software de identificare și reacție automată. Acest lucru poate crea locuri de muncă, dar și cerere de reglementări și standarde tehnice uniforme.

Relația cu Ucraina — implicarea Ucrainei nu este doar morală, ci și practică: experiența de luptă, soluții inovative, pot fi transferate. De asemenea, finanțarea (de ex. împrumutul din activele înghețate rusești) ar oferi un impuls semnificativ pentru apărarea Ucrainei.

Stabilitate sau destabilizare — dacă nu este gestionat cu atenție, proiectul poate fi interpretat de Rusia ca escaladare și poate duce la provocări militare, de informații, sau chiar hibride mai agresive. De asemenea, disensiunile interne ale UE sau opoziția unor state pot slăbi coeziunea.

Mai multe incidente recente au expus vulnerabilitățile Europei: migrările dronelor peste granițe, perturbarea traficului aerian, infiltrații cibernetice sau de siguranță la nivel local, care impun răspuns rapid.

Scăderea certitudinii privind sprijinul extern, în special al SUA, a pus presiune mai mare pe UE să își asume responsabilități de apărare.

Necesitatea unui pact politic și de securitate care să meargă până la 2030, ca parte a planului mai larg „Readiness 2030” și a ReArm Europe.

Urgența și simțul unui moment decisiv: dacă Europa nu acționează acum, riscul este ca escaladările viitoare să-o prindă nepregătită, cu costuri mult mai mari, materiale și morale.

Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, a spus că Europa trebuie „să treacă de la discuții la acțiuni concrete” în ceea ce privește „drone wall”.

Ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, este gata ca Ucraina să participe cu know-how și experiență în această inițiativă.

Ursula von der Leyen a afirmat de asemenea: „must heed the call of our Baltic friends and build a drone wall.” (trebuie să răspundem chemării prietenilor noștri baltici și să construim un zid de drone)

Danemarca este unul dintre statele care cer o reacție fermă și imediată, considerând incidentele recente ca parte dintr-o strategie mai amplă de presiune hibridă.

Scenariul optimist: UE reușește să convină asupra conducerii proiectelor de apărare, să aloce fonduri solide prin SAFE și alte instrumente, și să avanseze decizii la vot calificat acolo unde unanimitatea bloca anterior. „Drone wall” este începută implementarea, cu termene clare (ex. detectare în primul an, interceptare ulterioară), iar cooperarea cu Ucraina este eficientă, iar industria europeană livrează componente în timp util.

Scenariul intermediar: Se decide „drone wall”, dar cu implementare lentă, cu diferențe mari între state — unele vor avea sisteme moderne, altele vor rămâne deficitare. Finanțarea va fi parțială sau fragmentată, deciziile legale și de veto vor întârzia măsuri esențiale.

Scenariul pesimist: Disensiunile politice interne, opoziția unor state, lipsa de viziune comună și birocrație vor face ca „drone wall” să rămână la nivel de declarații, cu puțină implementare practică. Rusia va continua incursiunile, iar Europa va fi percepută ca fiind divizată și vulnerabilă.