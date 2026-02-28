Ce drepturi ai atunci când produsul cumpărat se dovedește a fi defect

Drepturile consumatorilor, în cazul produselor defecte, sunt reglementate în România prin Ordonanța de urgență nr. 140/2021, act care transpune Directiva (UE) 2019/771 a Uniunii Europene și stabilește obligațiile vânzătorilor atunci când un bun nu este conform contractului. Un produs este considerat neconform dacă nu corespunde descrierii, nu are calitățile prezentate, nu funcționează potrivit scopului obișnuit sau prezintă defecte care îi reduc valoarea ori utilitatea.

Pentru majoritatea bunurilor, garanția legală este de doi ani de la data livrării. În acest interval, vânzătorul răspunde pentru orice lipsă de conformitate existentă la momentul predării produsului.

Dacă defectul apare în primul an de la livrare, legea arată că problema a existat încă de la început, iar consumatorul nu trebuie să dovedească acest lucru. După primul an, vânzătorul poate solicita probe care să arate că defectul nu se datorează utilizării necorespunzătoare.

Garanția legală este distinctă de garanția comercială oferită suplimentar de producător sau comerciant. Aceasta din urmă poate extinde durata sau condițiile, dar nu poate limita drepturile prevăzute de lege.

În cazul unui produs defect, consumatorul are dreptul, în primă etapă, la aducerea bunului în conformitate. Aceasta se realizează prin reparare sau înlocuire, fără costuri suplimentare. Vânzătorul trebuie să remedieze problema într-un termen rezonabil și fără inconveniente semnificative pentru cumpărător. Cheltuielile de transport, manoperă și piese revin comerciantului.

Consumatorul poate alege între reparare și înlocuire, cu excepția situației în care una dintre opțiuni este imposibilă sau presupune costuri disproporționate pentru vânzător.

Dacă vânzătorul nu repară sau nu înlocuiește produsul într-un termen rezonabil, ori dacă defectul persistă, consumatorul poate solicita fie reducerea proporțională a prețului, fie încetarea contractului și restituirea sumei plătite.

Restituirea banilor se face după returnarea produsului. În cazul unor defecte minore, legea permite limitarea la reducerea prețului, fără desființarea contractului.

Reclamația se adresează, în primul rând, vânzătorului, în scris sau prin mijloace electronice, cu descrierea clară a defectului și solicitarea soluției dorite. Este recomandată păstrarea bonului fiscal sau a facturii, însă lipsa acestora nu înlătură automat dreptul la garanție, dacă achiziția poate fi dovedită prin alte mijloace.

În cazul în care comerciantul refuză soluționarea cererii, consumatorul poate sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care are competența de a verifica respectarea obligațiilor legale.

Pentru litigii, consumatorul poate merge în instanță, iar înainte de acest pas are la dispoziție și soluționarea alternativă a litigiilor, prin procedura SAL coordonată de ANPC, care urmărește rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor cu comerciantul.

Aceste reguli se aplică bunurilor vândute consumatorilor, inclusiv bunurilor cu elemente digitale, pentru care vânzătorul are obligații referitoare la informarea și furnizarea actualizărilor necesare menținerii conformității. De asemenea, pentru bunurile de ocazie, părțile pot conveni un termen mai scurt al răspunderii vânzătorului, însă nu sub un an de la livrare.