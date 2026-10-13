Sociologul Vladimir Ionaș consideră că reformele din România ar trebui să înceapă cu domeniile care nu funcționează și să fie însoțite de explicații clare pentru populație. Invitat de jurnalistul Mirel Curea în podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, acesta a vorbit despre modul în care Guvernul comunică măsurile bugetare, gestionarea companiilor de stat și relația strategică a României cu Statele Unite. Discuția a vizat și achizițiile militare, precum și situația șantierului naval din Mangalia.

Sociologul Vladimir Ionaș consideră că reformarea statului nu ar trebui să pornească de la companiile publice care obțin profit, ci de la structurile și întreprinderile care înregistrează pierderi sau nu își îndeplinesc atribuțiile.

Acesta a criticat abordarea prin care autoritățile urmăresc obținerea unor venituri suplimentare de la companiile profitabile, fără să rezolve în mod prioritar problemele celor care acumulează datorii.

„Logic, rațional, mie nu-mi poate explica nimeni cum faci reforma începând cu încercarea de a privatiza companiile care îți aduc profit”, a declarat Vladimir Ionaș.

Sociologul a menționat companii precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transelectrica, Transgaz și Romgaz, susținând că statul ar trebui să urmărească dezvoltarea acestora și să le permită să investească în retehnologizare.

În opinia sa, folosirea profitului exclusiv pentru obținerea de dividende poate limita capacitatea companiilor de a-și dezvolta activitatea.

„La companiile alea, încearcă tu stat să-i lași mai mult din profit, să investească în retehnologizare, să aducă și mai mult profit”, a afirmat sociologul.

O altă temă a discuției a fost modul în care Guvernul comunică măsurile care afectează populația. Vladimir Ionaș a susținut că deciziile luate la nivel național au nevoie de explicații și de argumente clare, mai ales atunci când efectele lor nu sunt vizibile imediat.

Sociologul a făcut o comparație între activitatea unui primar și cea a unui premier, arătând că rezultatele administrației locale pot fi observate rapid, în timp ce efectele unor politici naționale pot apărea după luni sau chiar ani.

„La nivel de comunicare e o diferență foarte mare între a fi primar, unde cetățeanul vede a doua zi ce ai făcut, dacă ai vopsit un gard, îl vede, că ai asfaltat o stradă, vede, că ai făcut un pasaj, vede. Și să fii premier, unde lucrurile sunt la o altă scală și oamenii nu văd a doua zi, poate nu văd nici peste un an, nici peste doi”, a explicat Vladimir Ionaș.

Acesta consideră că lipsa unei comunicări eficiente alimentează neîncrederea și împiedică populația să înțeleagă obiectivele urmărite de autorități.

Vladimir Ionaș a atras atenția și asupra modului în care sunt adoptate măsurile care afectează persoanele vulnerabile. El a dat drept exemplu discuțiile despre certificatele de handicap și posibilitatea existenței unor cazuri de fraudă.

În opinia sa, autoritățile trebuie să identifice persoanele care au obținut documente în mod nelegal, fără să aplice automat aceleași măsuri tuturor beneficiarilor.

„Problema e a ta, a statului, nu a cetățenilor”, a afirmat sociologul, referindu-se la responsabilitatea instituțiilor de a verifica și corecta eventualele nereguli.

Ionaș a susținut că autoritățile ar trebui să analizeze efectele măsurilor adoptate și să corecteze eventualele consecințe nedrepte asupra oamenilor care au nevoie de sprijin.

El a criticat și absența unor evaluări ulterioare, prin care statul să verifice dacă deciziile luate și-au atins obiectivele și dacă sunt necesare ajustări.

În discuția cu Mirel Curea, sociologul a vorbit și despre relația României cu Statele Unite, pe care o consideră esențială pentru securitatea națională.

Vladimir Ionaș a susținut că România trebuie să își păstreze parteneriatele europene, dar și să dezvolte o relație solidă cu Washingtonul, indiferent de schimbările politice de la conducerea celor două părți.

„Cred că din punctul de vedere al securității România nu poate să-și pună baza în nimeni altcineva și cred că toată Europa decât în Statele Unite”, a declarat acesta.

Sociologul a explicat că relația bilaterală a fost susținută în mare măsură de colaborarea dintre instituțiile militare și serviciile de informații. În opinia sa, România are nevoie și de relații politice și economice mai dezvoltate, care să permită negocierea unor interese comune.

„România trebuie să fie smart, cum a fost mulți ani de zile, să știe să joace acest joc de partener, indiferent de numele președintelui Statelor Unite”, a afirmat Vladimir Ionaș.

Acesta a susținut că apropierea de partenerii europeni nu trebuie să însemne renunțarea la relația strategică cu Statele Unite.

Mirel Curea și Vladimir Ionaș au discutat și despre situația șantierului naval din Mangalia și despre rolul companiei Rheinmetall în proiectele industriale și militare din România.

În timpul conversației, cei doi au ridicat întrebări privind istoricul societății implicate și modul în care au fost luate deciziile referitoare la proiectele strategice. Aceste afirmații și suspiciuni au fost formulate în cadrul discuției, fără ca transcrierea să ofere documente care să demonstreze existența unor nereguli.

Vladimir Ionaș a criticat lipsa explicațiilor publice privind unele decizii și a susținut că autoritățile trebuie să prezinte argumente clare atunci când folosesc bani publici pentru achiziții importante.

Cei doi au discutat și despre necesitatea implicării instituțiilor de control și a organelor judiciare atunci când există suspiciuni privind legalitatea unor proceduri.

În opinia sociologului, transparența și verificarea deciziilor sunt esențiale pentru protejarea intereselor statului și pentru menținerea încrederii publice.

La finalul discuției, sociologul a susținut că schimbările administrative și economice trebuie să depășească măsurile punctuale și să urmărească rezolvarea problemelor structurale ale statului.

În opinia sa, reforma trebuie să vizeze domeniile care nu funcționează, să fie fundamentată pe expertiză și să fie însoțită de explicații publice.

Vladimir Ionaș consideră că fără o strategie coerentă și fără responsabilitate în procesul decizional, măsurile adoptate riscă să nu producă rezultatele așteptate.