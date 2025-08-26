Social Ce aplicație de ride-sharing poți folosi în Grecia. Care e mai avantajoasă







Aplicațiile de ride-sharing în alte state, funcționează diferit și desigur sunt taxate diferit. Spre exemplu în Grecia, mașinile par să fie taxiuri, dar funcționează în regim diferit.

Întrebarea a venit de la o turistă care își dorea să vadă Acropole. ”Am și eu o întrebare. Cum este experiența voastră cu Uber în Grecia, mai ales în Atena și în împrejurimi? Din ce am înțeles, sunt doar taximetriștii care lucrează cu Uber, nu ca la noi. Este vorba de o cursa până la Acropolis care costă aproximativ 45 de euro.

Din păcate, nu am avut experiențe bune cu taximetriștii în nicio țară, așa că voiam să vă întreb dacă este mai ok în Grecia, folosind Uber. Mergem cu mașina, dar aș prefera s-o las in parcare la hotel, ca să scap de grija traficului și a locului de parcare”, a explicat aceasta. Mulți dintre cei care au folosit astfel de servicii acolo au explicat și cum funcționează.

”Am mers cateva zile cu Uber, inclusiv curse scurte sau aeroport - port (Pireu). Au fost ok experientele, cursele scurte 4-6 eur, aeroport 65 - 70 eur. Card / app, Uber style”, a explicat o persoană. ”Noi am folosit bolt, scrie tariful în aplicație, dar da, vine o masină de taxi galben. Sunt autorizați bolt”, a explicat altcineva legat de confuzia cu taxiurile.

”În general te va costa la fel de mult ca o cursă până la aeroport. Dacă ești în oraș este posibil să te coste mai puțin. Dar acest lucru o să-l vezi în aplicație. De altfel, mai este o aplicație pe care o poți folosi care se numește Beat”, a mai explicat un alt comentator.

Diferența între aceste aplicații și serviciul normal de taxi este acela că poți vedea pețul calculate de dinainte. Acesta este și motivul pentru care mulți apelează la așa ceva mai ales în străinătate.