Ce a apărut pe cer în timpul furtunii Goretti. Britanicii, speriați de fenomenul rar

În timpul furtunii Goretti, care a adus un val surprinzător de ninsori, cerul din West Midlands, Marea Britanie, a căpătat o nuanță intensă de roz. Fenomenul spectaculos a atras imediat atenția internauților, imaginile fiind distribuite pe rețelele sociale, scrie BBC.

Mai multe fotografii și videoclipuri au fost realizate atât în centrul orașului Birmingham, cât și în localitatea Hednesford. Totuși, intensitatea culorii a stârnit numeroase speculații online.

Unii utilizatori au sugerat că ar putea fi vorba despre Aurora Boreală, un fenomen rar la aceste latitudini, în timp ce alții au avansat ipoteza unei reflexii provenite de la luminile UV ale stadionului Birmingham City Football Club.

Prezentatorul meteo al BBC, Simon King, susține că stratul de nori și ninsoarea pot face cerul mai reflectorizant.

„Astfel, noaptea este destul de frecvent să apară acea strălucire albicioasă atunci când ninge și sunt aprinse luminile stradale. În acest caz, misterul este sursa luminii”, a spus el.

Nord-vestul Franței a fost puternic afectat de furtuna Goretti, lăsând aproximativ 380.000 de locuințe fără curent electric, potrivit Enedis, operatorul rețelei electrice, citat de AFP. Cele mai grav afectate regiuni au fost Normandia, cu 266.200 de gospodării fără electricitate, urmată de Bretagne (21.000), Picardie (18.500) și Île-de-France (13.500).

Furtuna a lovit aproximativ 30 de departamente, provocând daune semnificative din cauza rafalelor puternice de vânt. Autoritățile nu au raportat victime în stare gravă, iar intervențiile s-au concentrat în special pe arbori doborâți, acoperișuri smulse și linii electrice avariate.

În departamentul Manche, inițial sub alertă roșie și ulterior portocalie, rafalele au atins 216 km/h în zona Cotentin. Pompierii au efectuat 146 de intervenții și au transportat două persoane la spital.

Pagubele provocate de furtuna Goretti au fost semnificative în anumite zone, deși prefectura din Seine-Maritime a raportat că nu s-au înregistrat victime. În Roncherolles-sur-le-Vivier, lângă Rouen, un arbore de 45 de metri a căzut peste cinci locuințe, iar locuitorii au fost evacuați.

Portul Dieppe a fost închis din cauza creșterii nivelului apei, iar furtuna a provocat inundații importante la Étretat și Fécamp, fără victime. În celelalte departamente, pagubele au fost mai reduse, însă autoritățile recomandă prudență și limitarea deplasărilor, deoarece drumurile pot fi blocate de crengi sau linii electrice căzute.