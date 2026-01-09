Nord-vestul Franței, paralizat de furtuna Goretti. Sute de mii de locuințe nu au curent electric

Aproximativ 380.000 de clienți din Franța au rămas fără curent electric, după ce furtuna Goretti a lovit nord-vestul țării cu rafale de peste 200 km/h, potrivit Enedis, operatorul rețelei electrice, citat de AFP. Cea mai afectată regiune a fost Normandia, cu 266.200 de gospodării fără electricitate, însă și Bretagne (21.000), Picardie (18.500) și Île-de-France (13.500) au resimțit efectele furtunii.

În total, aproximativ 30 de departamente au înregistrat daune cauzate de vântul puternic. Autoritățile nu au raportat victime în stare gravă, iar majoritatea intervențiilor vizau arbori doborâți, acoperișuri smulse și linii electrice avariate.

În departamentul Manche, aflat inițial sub alertă roșie și apoi portocalie, rafalele au atins 216 km/h în zona Cotentin. Pompierii au efectuat 146 de intervenții și au transportat două persoane la spital.

Prefectura din Seine-Maritime a anunțat că nu au fost înregistrate victime în urma furtunii. Totuși, un arbore de 45 de metri a căzut peste cinci locuințe în Roncherolles-sur-le-Vivier, lângă Rouen, iar locuitorii au fost evacuați.

Portul Dieppe a fost închis din cauza creșterii nivelului apei, iar furtuna a provocat inundații semnificative la Étretat și Fécamp, fără victime. În celelalte departamente, pagubele raportate au fost minore, însă autoritățile recomandă prudență și limitarea deplasărilor, drumurile putând fi blocate de crengi sau linii electrice căzute.

În Île-de-France, arborii doborâți au perturbat circulația trenurilor regionale RER, pe linia A. Météo France menține 21 de departamente sub cod portocaliu de vânt până vineri seara. Regiunile vizate includ Normandia, Hauts-de-France, Île-de-France și Eure-et-Loir în nord, dar și Landes și Pyrénées-Atlantiques în sud-vest.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, România va fi afectată între 9 ianuarie, ora 10:00, şi 13 ianuarie, ora 10:00, de un episod de vreme severă. Se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, ger accentuat în timpul nopţilor şi dimineţilor, precipitaţii mixte, polei, ninsori şi intensificări ale vântului.