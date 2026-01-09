International

Nord-vestul Franței, paralizat de furtuna Goretti. Sute de mii de locuințe nu au curent electric

Comentează știrea
Nord-vestul Franței, paralizat de furtuna Goretti. Sute de mii de locuințe nu au curent electricFranța-furtună. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Aproximativ 380.000 de clienți din Franța au rămas fără curent electric, după ce furtuna Goretti a lovit nord-vestul țării cu rafale de peste 200 km/h, potrivit Enedis, operatorul rețelei electrice, citat de AFP. Cea mai afectată regiune a fost Normandia, cu 266.200 de gospodării fără electricitate, însă și Bretagne (21.000), Picardie (18.500) și Île-de-France (13.500) au resimțit efectele furtunii.

Mai multe zone din Franța, afectate de furtuna Goretti

În total, aproximativ 30 de departamente au înregistrat daune cauzate de vântul puternic. Autoritățile nu au raportat victime în stare gravă, iar majoritatea intervențiilor vizau arbori doborâți, acoperișuri smulse și linii electrice avariate.

În departamentul Manche, aflat inițial sub alertă roșie și apoi portocalie, rafalele au atins 216 km/h în zona Cotentin. Pompierii au efectuat 146 de intervenții și au transportat două persoane la spital.

Franta-inundatii

Franța-inundații. Sursa foto: Captură video

Pagube semnificative

Prefectura din Seine-Maritime a anunțat că nu au fost înregistrate victime în urma furtunii. Totuși, un arbore de 45 de metri a căzut peste cinci locuințe în Roncherolles-sur-le-Vivier, lângă Rouen, iar locuitorii au fost evacuați.

Portul Dieppe a fost închis din cauza creșterii nivelului apei, iar furtuna a provocat inundații semnificative la Étretat și Fécamp, fără victime. În celelalte departamente, pagubele raportate au fost minore, însă autoritățile recomandă prudență și limitarea deplasărilor, drumurile putând fi blocate de crengi sau linii electrice căzute.

Cod portocaliu de vânt în 21 de departamente din Franța

În Île-de-France, arborii doborâți au perturbat circulația trenurilor regionale RER, pe linia A. Météo France menține 21 de departamente sub cod portocaliu de vânt până vineri seara. Regiunile vizate includ Normandia, Hauts-de-France, Île-de-France și Eure-et-Loir în nord, dar și Landes și Pyrénées-Atlantiques în sud-vest.

Vreme severă și în România

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, România va fi afectată între 9 ianuarie, ora 10:00, şi 13 ianuarie, ora 10:00, de un episod de vreme severă. Se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, ger accentuat în timpul nopţilor şi dimineţilor, precipitaţii mixte, polei, ninsori şi intensificări ale vântului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:35 - Momente grele pentru Olympique Marseille. Roberto De Zerbi, în lacrimi după meciul cu PSG
14:22 - Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade
14:17 - Proiecte de miliarde în așteptare. Trump respinge două inițiative aprobate unanim
14:11 - Victor Ciutacu îl acuză pe Nicușor Dan că repetă „greșeala Băsescu”: Personalizează disputa și o reduce la un meci
14:05 - Alertă falsă la Botoșani. Un bărbat a apelat repetat 112 și a spus că va incendia blocul
13:57 - Cine este Reza Pahlavi, moștenitor al tronului Iranului și vocea opoziției din exil

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale