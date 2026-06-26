Un judecător federal din Statele Unite a solicitat vineri Departamentului Justiției să explice în detaliu motivele pentru care a decis să renunțe la acuzațiile penale formulate împotriva miliardarului indian Gautam Adani, potrivit Associated Press.

Instanța nu a aprobat deocamdată cererea avocaților omului de afaceri privind închiderea oficială a dosarului, considerând că argumentele prezentate de procurori sunt insuficiente.

Decizia este importantă deoarece cazul îl vizează pe unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din India și ridică întrebări privind modul în care autoritățile americane justifică renunțarea la un dosar de corupție internațională.

Judecătorul federal Nicholas Garaufis, de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Brooklyn, a acordat procurorilor termen până la 13 iulie pentru a transmite explicații suplimentare.

Într-o hotărâre publicată pe portalul instanței, judecătorul Garaufis a arătat că notificarea transmisă de Departamentul Justiției, prin care anunța intenția de a abandona urmărirea penală, nu oferă suficiente argumente pentru ca instanța să poată analiza și aproba solicitarea.

Potrivit magistratului, documentul depus de procurori este prea succint și nu explică motivele concrete care au stat la baza schimbării de poziție.

„Declarația succintă, lipsită de detalii și concluzivă a Guvernului nu oferă instanței niciun temei suficient pentru a ajunge la o concluzie și nici posibilitatea de a analiza cererea Guvernului de respingere a cauzei”, a scris judecătorul Nicholas Garaufis în decizia sa.

Gautam Adani a fost pus sub acuzare în 2024 de autoritățile americane. Procurorii au susținut că omul de afaceri ar fi fost implicat într-o schemă prin care oficiali guvernamentali din India ar fi fost mituiți pentru ca o subsidiară a conglomeratului Adani Group să obțină aprobările necesare dezvoltării unui proiect de energie solară.

Anchetatorii au mai acuzat compania că ar fi furnizat investitorilor din Statele Unite informații înșelătoare privind politicile interne anticorupție, inducând astfel în eroare piețele financiare.

Adani Group a respins constant toate acuzațiile formulate de autoritățile americane și a susținut că nu a comis nicio faptă ilegală.

Luna trecută, Departamentul Justiției al SUA a anunțat că nu va continua procesul penal împotriva lui Gautam Adani. După această decizie, avocații miliardarului au cerut instanței federale din Brooklyn să închidă oficial dosarul.

Totuși, judecătorul Garaufis a decis că simpla notificare privind retragerea acuzațiilor nu este suficientă și că Guvernul trebuie să explice în mod detaliat de ce nu mai dorește continuarea procesului.

Până la expirarea termenului stabilit de instanță, dosarul rămâne deschis, iar cererea de respingere nu a fost aprobată.

Robert Giuffra, unul dintre avocații lui Gautam Adani, a făcut trimitere la argumentele prezentate anterior instanței. Acesta a susținut că dosarul ar trebui respins deoarece faptele investigate s-ar afla în afara sferei de aplicare a legislației americane.

De asemenea, avocatul a afirmat că procurorii nu ar putea demonstra în instanță existența presupuselor acte de mită desfășurate în India.

Până în prezent, biroul procurorului federal din Brooklyn, care a instrumentat cazul, nu a oferit un punct de vedere suplimentar după decizia judecătorului.

Departamentul Justiției trebuie să transmită până la 13 iulie explicațiile solicitate de instanță. Abia după analizarea acestora, judecătorul Nicholas Garaufis va decide dacă aprobă retragerea oficială a acuzațiilor sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare în acest dosar.

Cazul continuă să fie urmărit îndeaproape atât în Statele Unite, cât și în India, având în vedere amploarea acuzațiilor inițiale și impactul pe care procedurile judiciare îl pot avea asupra reputației și activității Adani Group.