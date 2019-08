După arestarea lui Bogdan Drăghici pentru pedofilie, despre fostul subsecretar de stat și lider al ONG-ului T.A.T.A. apar tot mai multe informații și dovezi. Dar mai importantă decât tăcerea victimelor abuzate de pedofil este indolența autorităților, în speță a Poliției și Protecției Copilului, care au fost sesizate, dar s-au purtat cu mănuși sau au ignorat plângerile.

Cea de a doua soție a lui Bogdan Drăghici, medicul Helen Drăghici, a depus mai multe plângeri la Secția 24 Poliție și la DGASPC (Protecția Copilului) Sector 5. Doar că acestea au ignorat acuzațiile concrete venite de la mama fetițelor. În plus, o altă fostă victimă a pedofilului a fost ignorată.

Povestea mamei cu trei fete

Helen Drăghici a avut primele suspiciuni în 2013, când cea mai mare dintre fiicele ei din prima căsătorie avea 10 ani. Ea a relatat că au existat atunci certuri legate de faptul că, în perioadele în care ea lucra în schimbul 2 la spital și ajungea acasă seara târziu, soțul era în patul fetiței.

Chestionat de soție, Bogdan Drăghici făcea scandal, acuzând-o pe mamă că trezește copiii pe care el s-a chinuit să-i adoarmă. Ulterior, Helen Drăghici și-a întrebat fiica de mai multe ori dacă e ceva în neregulă, dar copila a negat.

În 2016, soții Bogdan și Hellen Drăghici au divorțat, iar cele două fiice din prima casătorie ai doctoriței au rămas în custodia mamei. Ulterior, tatăl-pedofil a refuzat s-o lase pe femeie să țină legătura cu fiica pe care o au împreună.

Un an mai târzium Helen Drăghici a mers la Secția 24 Poliție pentru a cere să fie demarată o anchetă. Dar, spune avocata femeii, Raluca Prună, „nimic nu a fost luat în seamă”. Mai mult, polițiștii au încercat s-o convingă pe Helen că nu are probe care să-i susțină spusele.

Și, pe deasupra, tot polițiștii au indus ideea că femeia ar vrea să se răzbune pe fostul soț sau să aibă un avantaj pe care să-l folosească la divorț pentru obținerea custodiei minorei. Așa că reclamațiile au rămas fără efect.

Dar a mai existat și mărturia unei tinere, acum în vârstă de 22 de ani, care îl acuza pe Drăghici de abuz sexual. Însă nici această acuzație nu a fost cercetată de Poliție, pe motiv că fapta s-a petrecut de mult timp și s-a prescris.

Pe lângă Poliție, Helen Drăghici a căutat sprijin și la DGASPC Sector 5, unde a povestit tot ce știa. Dar nu s-a făcut nicio anchetă. Mai mult, spune doctorița, i s-a transmis că ea e cea care are probleme, că e „paranoică” și că fostul ei soț e un tată model, pe care ea nu vrea decât să-l denigreze.

Cum s-a ajuns la arestare

În 2017, mama adoptivă a unei fetițe a confirmat bănuielile lui Helen Drăghici: fostul ei soț se purtase indecent, vulgar, de-a dreptul pornografic față de fetița ei, într-o excursie.

Apoi, Helen Drăghici a observat că, dimineața, când își trezea din somn fiica cea mare, aceasta tresărea și se retrăgea la cea mai ușoară atingere.

Peste toate, medicul Hellen Drăghici a aflat încă o informație șocantă. O fată, rudă cu Drăghici, i-a povestit că bărbatul o pipăise, în urmă cu 10 ani, pe când avea vreo 10-11 ani și Bogdan Drăghici se oferise s-o mediteze la matematică. Fata nu le-a spus atunci părinților nimic, de rușine, și a rugat-o pe Hellen Drăghici să n-o expună nici acum.

Ulterior, doctorița a vâștigat procesul și a primit custodia exclusivă a fiicei pe care o are cu Drăghici. Deși decizia nu era definitivă, era executorie, dar copila a rămas în grija tatălui, care a declarat că niciun executor judecătoresc nu i-l poate lua. Fetița a ajuns în grija mamei abia după arestarea lui Bogdan Drăghici, scrie Jurnalistii.ro.

