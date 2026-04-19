Nicolae Guță, amintiri din copilărie. Manelistul spune că a fost crescut în ”stil sovietic”

Nicolae Guță a povestit la o emisiune online faptul că a avut o copilărie puțină mai dură. Asta pentru că tatăl său era destul de ferm atunci când venea vorba despre copiii săi.

Manelistul a explicat că părintele său nu era tocmai blând. ”Eu așa am fost crescut de omul acesta care e tatuat pe frunte, adică tatăl meu. Cu siguranță că dacă nu aș fi plecat îndoctrinat de doctrina lui, nu ajungeam aici.

Eu fac referire acum la mine și spun că am fost crescut în mod sovietic. Adică, prima dată avertizat, chiar și a doua oară și a treia oară daună totală, adică box sovietic”, a povestit interpretul.

Cu toate acestea, Guță spune că acest tratament a fost unul care i s-a aplicat lui și nu recomandă nimănui așa ceva. Ba mai mult, el niciodată nu și-a lovit copiii. ”Și bine mi-a făcut, m-a ajutat în viață. Eu nu recomand nimănui, nu sugerez nimănui să facă asta, adică să îți bați copilul. Că nici eu nu i-am bătut pe ai mei.

Dar când eram eu mic, așa erau timpurile, despre asta vorbesc. Pe mine m-a făcut să fiu conștient, și așa cum îmi spunea el să fiu vigilent”, a mai spus cântărețul.

Dacă tatăl se ocupa îndeaproape de educația copiilor așa cum știa el mai bine, mama solistului era ghicitoare. Acesta a arătat și cum depista dacă cineva avea făcute farmece. Desigur totul era un truc pe care chiar Guță l-a dezvăluit.

Cu toate acestea, mama artistului câștiga bani frumoși de la cei care veneau la ea, fiind renumită în Petroșani. Era cunoscută sub numele de Maria Ghicitoarea. De altfel, artistul spune că mama sa a ajutat mulți oameni și că era foarte credincioasă.