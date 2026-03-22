Cazierul judiciar eliberat online, refuzat la examenul de permis. Prin ce peripeții trec cei care vor să devină șoferi

examen auto. Sursa foto: Arhiva EVZ
O tânără din Timișoara nu a putut susține examenul pentru permisul auto deoarece cazierul său judiciar, obținut prin aplicația oficială a Ministerului Afacerilor Interne, nu a fost acceptat. Ea a fost nevoită să meargă la o secție de poliție pentru a obține documentul în format fizic, cu semnătură și ștampilă, potrivit Libertatea. Deși prefectul județului a afirmat că astfel de situații sunt rar întâlnite, instructorii susțin contrariul.

Probleme legate de cazierul judiciar eliberat online

Prefecta județului Timiș, Cornelia Elena Micicoi, a declarat că astfel de situații apar doar din cauza unor defecțiuni tehnice și nu sunt frecvente. Totuși, reprezentanți ai școlilor de șoferi susțin că refuzul cazierelor online este o practică întâlnită des. „Unii instructori le recomandă candidaților să meargă direct cu varianta ștampilată la examen”, spun sursele din domeniu.

Paul Groza, un timișorean al cărui copil a susținut recent examenul, povestește că fiica sa nu a fost acceptată cu PDF-ul cazierului.

„Au zis că nici ăla nu e valabil, trebuie cazier pe hârtie. Am mers la secția de poliție, am scos alt cazier și a primit-o în examen”, a explicat Paul Groza.

Cine a fost Kaspar Hauser, misteriosul copil apărut din senin în inima Germaniei?
Cine a fost Kaspar Hauser, misteriosul copil apărut din senin în inima Germaniei?
RO-ALERT emis în Tulcea. A fost detectată o țintă în apropierea spațiului aerian românesc
RO-ALERT emis în Tulcea. A fost detectată o țintă în apropierea spațiului aerian românesc

Refuzul a fost motivat de un angajat de la ghișeu prin faptul că unii candidați au falsificat documente online, iar această procedură ar preveni fraudele.

Cazier judiciar online. Sursa foto: Hub.mai.gov

Explicația prefectului

Prefectul județului a explicat că nu ar trebui să fie necesară prezentarea cazierului fizic, pentru că angajații Serviciului Permise și Înmatriculări pot verifica online documentul emis prin aplicația MAI.

„Cetățenii pot aduce documentul digital, iar verificarea se face în baza de date, fără a fi nevoie să meargă la Poliție”, a spus Cornelia Elena .

Ea a amintit că, toamna trecută, cablul de fibră optică care conecta Serviciul de Permise la Secția 1 Poliție a fost tăiat, dar defecțiunea a fost remediată.

Ce spun instructorii despre cazierul judiciar obținut online

Instructorii auto din Timișoara confirmă că refuzul documentelor online este o practică frecventă. Alexandru Vio, un nume cunoscut în domeniu, a explicat că, în mod obișnuit, cursanții sunt trimiși să obțină un cazier de la ghișeu, chiar dacă documentul ar putea fi generat electronic din aceeași platformă.

El a adăugat că la examinări există posibilitatea de a genera pe loc un cazier, dacă elevul își dă acordul, însă acest lucru implică timp și efort suplimentar pentru angajați.

„Dar acest lucru înseamnă timp și muncă în plus pentru angajatul biroului de examinări. Și nu oricine e dispus să facă asta, iar atunci «omit» să prezinte persoanei în cauză și această variantă”, a afirmat pentru Alexandru Vio, potrivit sursei.

23:56 - Cine a fost Kaspar Hauser, misteriosul copil apărut din senin în inima Germaniei?
23:43 - Cazierul judiciar eliberat online, refuzat la examenul de permis. Prin ce peripeții trec cei care vor să devină șoferi
23:35 - Sfânta Anastasia, ajutoarea celor din închisori. Când se citește acatistul ei
23:23 - Celia și-a anunțat divorțul, dar nu vrea altă relație. Ea și soțul încă mai încearcă o împăcare
23:19 - Toate componentele necesare pentru un ADN uman, găsite și pe un asteroid 
23:08 - RO-ALERT emis în Tulcea. A fost detectată o țintă în apropierea spațiului aerian românesc

