Catinca Roman, supărată pe Petre Roman. Ce a indignat-o cel mai tare

Catinca Roman, supărată pe Petre Roman. Ce a indignat-o cel mai tare
Catinca Roman, sora Oanei Roman, a explicat un podcast că nu mai are niciun fel de relație cu Petre Roman, cel care i-a fost tată vitreg o lungă perioadă. Deși acesta nu a adoptat-o niciodată, dar au trăit sub același acoperiș.

Catinca Roman nu iartă și nu uită

Sora Oanei Roman a explicat că acum nu are nicio relație cu Petre Roman. ”Nu am nicio relație cu Petre Roman. Este inexistentă de la divorțul lor.

De atunci am tăiat absolut totul. Eu sunt foarte, foarte, foarte tolerantă, dar în momentul în care consider că lucrurile depășesc niște limite ale principiilor și valorilor mele pot să fiu cel puțin la fel de drastică precum sunt tolerantă”, a spus ea.

Durerea mamei a deranjat-o cel mai tare

Aceasta a mai explicat că nu a fost de acord cu modul în care Petre Roman s-a despărțit de mama ei. Din acest motiv nu poate să încerce să aibă niciun fel de comunicare cu fost premier.

Petre Roman

Sursa foto: Arhiva EVZ

”De durut, m-a durut suferința mamei în primul rând. În rest m-a indignat felul în care a făcut-o. Nu am comentat niciodată și nici nu o să comentez, relația lor de soți, și nici nu cred că e treaba mea. Dar eu cred că mama merita mai mult, să fie mai menajată”, a mai spus Catinca Roman.

Cei doi nu au nicio relație de rudenie

Pe de altă parte, din perspectiva documentelor, cei doi nu sunt legați nicicum. Tatăl Catincăi este cel care apare în acte, iar pe aceasta o cheamă Zilahy în acte.

De altfel, Petre Roman nu a intenționat niciodată să o adopte în documente. Mai ales că aceasta a păstrat o relație bună cu tatăl ei biologic. Cu toate acestea a justificat că se recomandă cu numele de Roman pentru a nu mai da explicații de ce pe Oana, sora ei o cheamă diferit față de ea.

