Oana Roman ajunge din nou la CNA. „Derapaj inacceptabil la adresa mea într-o emisiune matinală”

Oana Roman ajunge din nou la CNA. „Derapaj inacceptabil la adresa mea într-o emisiune matinală”Oana Roman. Sursa foto: Instagram
Oana Roman spune că a fost subiectul unei emisiuni matinale la radio unde a fost jignită șu umilită. Drept urmare, fata fostului premier a făcut o plângere la CNA.

Oana Roman nu mai iartă

După ce a descoperit că a fost subiectul unei emisiuni în care a fost jignită, fiica lui Petre Roman nu a stat pe gânduri. ”Tocmai am făcut sesizare la CNA pentru un derapaj inacceptabil la adresa mea într-o emisiune matinală de radio. Am găsit postarea cu momentul în care se vorba despre mine în termeni greu de reprodus.

Oana Roman. Sursa foto: Instagram/Oana Roman

S-a ajuns în punctul în care jignim, umilim , și râdem de oameni la radio. În cazul ăsta eu, o femeie, mamă. Nimeni nu are dreptul să facă așa ceva despre nimeni. Abia aștept ca acel personaj să fie audiat și el, colegii și postul de radio să răspundă pentru ce au făcut”, a explicat influencerul.

Plângere în instanță

Ba mai mult aceasta va merge și în fața magistraților cu ceea ce s-a spus despre ea. ”Voi face de asemenea o acțiune în instanță pentru că pe lângă bullying, omul a citat dintr-un interviu care nu există în formă în care el l-a citit.

Practic a pornit de la un fake news. Nu vă mai lăsați călcați în picioare în cazul unor astfel de derapaje”, a mai spus Oana Roman.

Trădată și de prieteni

Pe de altă parte, aceasta s-a arătat șocată de faptul că un amic a dat like la postarea în cauză. ”Ce m-a șocat și mai tare la postarea aceea în care se vorbea absolut incalificabil despre mine e că dăduse like un ”bărbat”, soț și tată, persoană foarte cunoscută cu care mă cunosc de 30 de ani.

Cât de jos să fii ca bărbat să apreciezi un discurs de bullying și de body shaming la adresa unei femei mai ales una pe care o cunoști de o viață”, a postat influencerul.

