Oana Roman, curtată după divorțul de Elisei: Există pretendenți

După o perioadă lungă în care a ales să tacă, Oana Roman a povestit despre relația dificilă cu fostul ei soț, Marius Elisei. Fiica lui Petre Roman a explicat cum a reușit, după ani de luptă, să pună capăt unei povești de iubire care s-a transformat într-un coșmar.

„Am învățat că trebuie să te lupți când îți dorești un lucru. Eu am luptat corp la corp cu viața, la propriu, ca să pot ajunge în punctul în care să închei această relație care, în ultimii ani, era extrem de dificilă. Extrem de toxică, extrem de grea, care m-a traumatizat profund”, a spus Oana Roman.

Oana a recunoscut că a fost o perioadă grea, în care nu mai știa cum să iasă dintr-o relație care îi aducea doar suferință. „Nu știam ce să fac ca să închei, să evadez, să-mi recâștig libertatea, liniștea, echilibrul. A durat mult, dar într-un final, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit.”

Departe de scandaluri, Oana Roman se bucură acum de liniște. Aceasta a spus că nu are pe nimeni în viața ei și nici nu caută o relație.

„Nu există nimeni în viața mea și nici nu-mi doresc să existe prea curând. Nu că nu ar exista pretendenți, dar nu este un subiect la care să mă gândesc. Trebuie să fiu foarte atentă de data aceasta, să iau lucrurile cu calm și cu răbdare”, a declarat ea pentru Viva.

Oana și-a îndreptat toată atenția către fiica ei, Isabela. După divorț, aceasta a ales să își trăiască viața în liniște și să fie alături de copilul ei, care a avut cel mai mult de suferit din cauza conflictelor dintre părinți.

Oana Roman și Marius Elisei s-au căsătorit în 2014 și au împreună o fetiță. După aproape zece ani, în 2021, au decis să divorțeze. Despărțirea nu a fost una liniștită. Au existat certuri, acuzații și momente tensionate, mai ales din cauza pensiei alimentare și a responsabilităților față de copil.

Oana a spus că a fost nevoită „să fie și mamă, și tată” pentru Isabela, pentru că fostul soț nu s-ar fi implicat suficient.