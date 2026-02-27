Catinca Zilahy, despre moartea Mioarei Roman: Mă gândesc la ea mereu

S-au împlinit doi ani de la moartea Mioarei Roman, moment care a lăsat un gol profund în familia sa. Fiica ei cea mare, Catinca Zilahy, a discutat despre pierderea mamei, despre șocul trăit atunci când a aflat vestea și despre lecțiile pe care le-a învățat de la aceasta. „Mă gândesc la ea mereu, pentru că acum ea a rămas în amintirea noastră”, a spus aceasta, pentru Cancan.ro.

Mioara Roman a murit pe 23 februarie 2024, lăsând în urmă două fiice, Oana Roman și Catinca Zilahy, dar și două nepoate. Catinca Zilahy a vorbit despre durerea provocată de pierderea mamei sale și despre absența puternic resimțită atât în viața ei, cât și în cea a fiicei sale.

„În primul rând, n-am prea dormit noaptea aceea. Probabil pentru că am rămas cu triggerul pentru că am fost anunțată în timpul nopții. Așa că trezitul acela la 3 dimineața, teama să nu se mai întâmple ceva rău. Ieri n-am făcut nimic special. N-am ieșit din casă, mi-am făcut de lucru. Am gătit, am făcut lucruri de genul. Mă gândesc la ea mereu, pentru că acum ea a rămas în amintirea noastră. Calina o pomenește foarte des. Tot timpul își aduce aminte de lucruri legate de ea, de ce a învățat de la ea, de ce a făcut cu ea”, a explicat vedeta, pentru Cancan.ro.

Vedeta a afirmat că cea mai importantă lecție primită de la mama sa este demnitatea cu care a trecut prin toate momentele dificile. De asemenea, a spus că, dacă ar avea de transmis un sfat fiicei sale, acesta ar fi să rămână fidelă propriilor principii.

„Să fie loială principiilor ei. Să nu se lase influențată. Știu că asta vine cu un cost, dar eu zic că, pe termen lung, merită”, a mai spus aceasta.

În plus, Catinca a vorbit și despre relația cu sora sa mai mică, Oana Roman, pe care nu o mai vede sau nu mai vorbește cu ea.

„Oana nu vorbește deloc cu mine. Mi-a dat block de foarte mult timp. Tot așa, că a deranjat-o ceva ce am zis eu într-o emisiune. Nici nu mai știu exact, au fost atâtea discuții… O prostie absolută. Dar eu doar bănuiesc, n-am avut posibilitatea unei discuții, a fost unilaterală ruperea”, a explicat aceasta.